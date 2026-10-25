Niemcy. Wichura Austen - Luise pozbawiła prądu 10 tys. domów i zakłóciła pracę szpitala

Porywy wiatru o sile huraganu prognozowane były na popołudnie i wieczór w niedzielę m.in. w Hamburgu i Bremie na północnym zachodzie kraju.

Wichura Austen, lokalnie nazywana Luise, w niedzielę ogarnęła Niemcy, pozbawiając prądu ok. 10 tys. domów w rejonie miasta Fryburg Bryzgowijski na południowym zachodzie kraju i zakłócając pracę lokalnego szpitala uniwersyteckiego.



„Gwałtowna wichura w niedzielę wcześnie rano doprowadziła do rozległych przerw w dostawach energii elektrycznej we wschodniej części Fryburga i okolicznych gminach” – poinformował w komunikacie prasowym rzecznik regionalnego dostawcy energii Badenova.



Podmuchy wiatru przewróciły drzewa, które uszkodziły linie energetyczne - powiadomiła agencja AFP.





Szpital uniwersytecki we Fryburgu poinformował w serwisach społecznościowych, że tymczasowo ograniczył przyjęcia na oddział ratunkowy, ograniczając je wyłącznie do pacjentów w stanie zagrożenia życia.

Zasilnie przełączano na alternatywne linie

Według doniesień medialnych w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia (gdzie znajduje się Fryburg Bryzgowijski) i położonym bardziej na północ landzie Nadrenia Północna-Westfalia część pociągów odwołano lub były one opóźnione.

Porywy wiatru o sile huraganu

Co do najmniej do wtorku zawieszono połączenia promowe na wyspę Helgoland na Morzu Północnym - przekazał portal regionalnego dziennika „Der Express”.

Wiatr powinien ucichnąć dopiero w poniedziałek wieczorem

, które nie uległy uszkodzeniu. W ciągu dnia dostawy prądu w ciągu dnia zostały przywrócone.Władze Fryburga przekazały, że częściowo przestała działać sieć telefonii komórkowej.prognozowane były na popołudnie i wieczór w niedzielę m.in. w Hamburgu i Bremie na północnym zachodzie kraju.Ekspert, z którym rozmawiał dziennik „Bild”, podkreślił, że obecnie „drzewa i gałęzie mogą się łamać nawet przy podmuchach, które zimą nie wyrządziłyby prawie żadnych szkód”. Jak wytłumaczył, wynika to z faktu, że drzewa mają jeszcze dużo liści, które działają jak żagle łapiące wiatr, a ziemia jest zmiękczona przez deszcz, przez co wiatr łatwiej wyrywa drzewa z korzeniami.Według Niemieckiej Służby Meteorologicznej wzdłuż wybrzeża Morza Północnego i na wyżej położonych terenach są spodziewane silne wichury, z wiatrem, który w porywach może wiać z siłą huraganu.