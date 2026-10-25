W 87. rocznicę pierwszych straceń na Barbarce, Toruń oddał hołd ofiarom niemieckich zbrodni/fot. Mariusz Luda
Toruń

Niemcy spalili ciała, by ukryć prawdę. Toruń uczcił ofiary z masowych grobów na Barbarce [zdjęcia]

W 87. rocznicę pierwszych straceń na Barbarce, Toruń oddał hołd ofiarom niemieckich zbrodni/fot. Mariusz Luda

W 87. rocznicę pierwszych straceń na Barbarce, Toruń oddał hołd ofiarom niemieckich zbrodni. Szacuje się, że zamordowano tam ok. 600 Polaków. Żaden z oprawców nie poniósł kary.

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Jak przypomniał ks. prof. Waldemar Rozynkowski, historyk z UMK badający Zbrodnię Pomorską, Niemcy w celu zatarcia śladów spalili ciała ofiar. Z tego powodu z siedmiu masowych grobów odnalezionych po wojnie aż sześć było pustych, a dokładna liczba ofiar pozostaje niemożliwa do ustalenia.

- To byli Polacy: kolejarze, nauczyciele, pracownicy leśni, lekarze, rolnicy - mówi ks. prof. Waldemar Rozynkowski. - Znaleźli się już wiosną 1939 roku na liście planowanych do rozstrzelania. Było kilka masowych egzekucji, zaczęły się pod koniec października, a trwały do początku grudnia.

Jak wyjaśnia kapłan, robiono wszystko, żeby zatrzeć ślady zbrodni, żeby nie było żadnych świadków.
- Okazuje się, że pominięto jedną mogiłę. W czasie ekshumacji wydobyto z niej 87 ciał, a 14 osób zostało zidentyfikowanych.

- Na Barbarce zginął ojciec mojego męża, Leon Szymański - mówi Elżbieta Szymańska.
- Był inżynierem i wielkim patriotą. Chyba to było jednym z powodów, dla których został w pierwszych dniach wojny rozstrzelany. Pozostawił sześcioro małych dzieci. Najmłodsza córka miała 3 miesiące. Teść jest jedną z osób potwierdzonych, które zginęły tutaj, na Barbarce.

- Staramy się zarówno wśród dorosłych, ale przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, tę pamięć kultywować. Co jakiś czas przychodzimy tutaj, zwłaszcza w okresie jesiennym, żeby trochę tu uporządkować i dbać o pamięć tych osób, które są tutaj pochowane - mówi harcmistrzyni Aleksandra Falkowska ze szczepu 124 Toruńskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „Akwa”.

Żaden z oprawców nie poniósł kary. Komendant Fortu VII, w którym przetrzymywano ofiary, został uniewinniony, a szef toruńskiej ekspozytury odpowiedzialny za egzekucje zeznawał tylko jako świadek.

Relacja Mariusza Ludy
Gdzie: Toruń
TAGI: BarbarkaegzekucjemasowegrobyekshumacjeNiemcypalilizacieranieśladówwojnaII wojna światowakujawsko-pomorskie
W 87. rocznicę pierwszych straceń na Barbarce, Toruń oddał hołd ofiarom niemieckich zbrodni/fot. Mariusz Luda W 87. rocznicę pierwszych straceń na Barbarce, Toruń oddał hołd ofiarom niemieckich zbrodni/fot. Mariusz Luda W 87. rocznicę pierwszych straceń na Barbarce, Toruń oddał hołd ofiarom niemieckich zbrodni/fot. Mariusz Luda W 87. rocznicę pierwszych straceń na Barbarce, Toruń oddał hołd ofiarom niemieckich zbrodni/fot. Mariusz Luda W 87. rocznicę pierwszych straceń na Barbarce, Toruń oddał hołd ofiarom niemieckich zbrodni/fot. Mariusz Luda W 87. rocznicę pierwszych straceń na Barbarce, Toruń oddał hołd ofiarom niemieckich zbrodni/fot. Mariusz Luda W 87. rocznicę pierwszych straceń na Barbarce, Toruń oddał hołd ofiarom niemieckich zbrodni/fot. Mariusz Luda W 87. rocznicę pierwszych straceń na Barbarce, Toruń oddał hołd ofiarom niemieckich zbrodni/fot. Mariusz Luda W 87. rocznicę pierwszych straceń na Barbarce, Toruń oddał hołd ofiarom niemieckich zbrodni/fot. Mariusz Luda W 87. rocznicę pierwszych straceń na Barbarce, Toruń oddał hołd ofiarom niemieckich zbrodni/fot. Mariusz Luda W 87. rocznicę pierwszych straceń na Barbarce, Toruń oddał hołd ofiarom niemieckich zbrodni/fot. Mariusz Luda W 87. rocznicę pierwszych straceń na Barbarce, Toruń oddał hołd ofiarom niemieckich zbrodni/fot. Mariusz Luda
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