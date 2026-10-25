Słup z sygnalizacją świetlną przewrócił się na DK nr 25 w Jaksicach. Strażacy posprzątali

informacja o przeszkodzie na drodze wpłynęła do inowrocławskich strażaków tuż po godz. 13:00. Na czas działań trzeba było wprowadzić ruch wahadłowy.
- Na szczęście obyło się bez osób poszkodowanych.
- Usuwaniem słupa zajmowały się: jeden zastęp Państwowej Straży Pożarnej, jeden zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej oraz pogotowie energetyczne. Nad bezpieczeństwem czuwała policja.
- Wichury, deszcz, zmrok - taka pogoda to przepis na wypadek. Policja i straż apelują, by uważać na drogach, a także zabezpieczać bramy, okna, wszelkie przedmioty, które poruszone przez wiatr mogą zrobić krzywdę przechodniom, kierowcom lub zniszczyć mienie.