Na czas działań służb trzeba było wprowadzić ruch wahadłowy/fot. asp. sztab. Osiński Szymon/KM PSP Inowrocław
Inowrocław

Słup z sygnalizacją świetlną przewrócił się na DK nr 25 w Jaksicach. Strażacy posprzątali

Na czas działań służb trzeba było wprowadzić ruch wahadłowy/fot. asp. sztab. Osiński Szymon/KM PSP Inowrocław
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informacja o przeszkodzie na drodze wpłynęła do inowrocławskich strażaków tuż po godz. 13:00. Na czas działań trzeba było wprowadzić ruch wahadłowy.

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  • Na szczęście obyło się bez osób poszkodowanych.
  • Usuwaniem słupa zajmowały się: jeden zastęp Państwowej Straży Pożarnej, jeden zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej oraz pogotowie energetyczne. Nad bezpieczeństwem czuwała policja.
  • Wichury, deszcz, zmrok - taka pogoda to przepis na wypadek. Policja i straż apelują, by uważać na drogach, a także zabezpieczać bramy, okna, wszelkie przedmioty, które poruszone przez wiatr mogą zrobić krzywdę przechodniom, kierowcom lub zniszczyć mienie.
źr. KM PSP Inowrocław.

Gdzie: Inowrocław
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