Dzień Kundelka w bydgoskim schronisku. Kilkadziesiąt psów czekało na adopcję [zdjęcia i wideo]

Bydgoskie schronisko dla zwierząt otworzyło swoje bramy dla odwiedzających z okazji Dnia Kundelka. Kilkadziesiąt wdzięcznych psów ras mieszanych oczekiwało na adopcję.

- Kundelki mają wiele zalet - mówi Agata Niebrzydowska, wolontariuszka schroniska. - Są to często pieski, które są raz mieszanych, więc mają różne charaktery. Są też mniej chorowite od psów rasowych - dodaje.



Nasz reporter Damian Klich rozmawiał z ludźmi chętnymi adoptować czworonoga:



- Myślimy, żeby adoptować pieska, szukamy jakiegoś mniejszego. Czekałam też, aż córeczka podrośnie, żeby ta relacja była prawidłowa;



- Miałam dwa kundelki w swoim życiu, a teraz moje dzieci marzą o takim piesku i myślę, że to jest dobra okazja, żeby nauczyć ich odpowiedzialności - usłyszał.