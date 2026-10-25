Dzień Kundelka w bydgoskim schronisku/fot. Damian Klich
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Dzień Kundelka w bydgoskim schronisku. Kilkadziesiąt psów czekało na adopcję [zdjęcia i wideo]

Dzień Kundelka w bydgoskim schronisku/fot. Damian Klich

Bydgoskie schronisko dla zwierząt otworzyło swoje bramy dla odwiedzających z okazji Dnia Kundelka. Kilkadziesiąt wdzięcznych psów ras mieszanych oczekiwało na adopcję.

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- Kundelki mają wiele zalet - mówi Agata Niebrzydowska, wolontariuszka schroniska. - Są to często pieski, które są raz mieszanych, więc mają różne charaktery. Są też mniej chorowite od psów rasowych - dodaje.

Nasz reporter Damian Klich rozmawiał z ludźmi chętnymi adoptować czworonoga:

- Myślimy, żeby adoptować pieska, szukamy jakiegoś mniejszego. Czekałam też, aż córeczka podrośnie, żeby ta relacja była prawidłowa;

- Miałam dwa kundelki w swoim życiu, a teraz moje dzieci marzą o takim piesku i myślę, że to jest dobra okazja, żeby nauczyć ich odpowiedzialności - usłyszał.

Relacja Damiana Klicha
Dzień Kundelka w bydgoskim schronisku/wideo Damian Klich
TAGI: schronisko dla zwierząt w BydgoszczyDzień Kundelkapies
Dzień Kundelka w bydgoskim schronisku/fot. Damian Klich Dzień Kundelka w bydgoskim schronisku/fot. Damian Klich Dzień Kundelka w bydgoskim schronisku/fot. Damian Klich Dzień Kundelka w bydgoskim schronisku/fot. Damian Klich Dzień Kundelka w bydgoskim schronisku/fot. Damian Klich
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