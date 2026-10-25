Energa Manekin przełamała swoją niemoc. Torunianie wygrali we własnej hali po zaciętym boju

Energa Manekin Toruń w końcu dała swoim kibicom więcej powodów do radości. W 6. kolejce Lotto Superligi toruński zespół pokonał u siebie KS Dekorglass Działdowo 3:2.

Energa przystąpiła do pojedynku z zamiarem przerwania serii trzech porażek. Do Torunia zawitał Dekorglass, nie przypominający siebie z ostatnich sezonów. Drużyna, po solidnej przebudowie, na razie radzi sobie bardzo źle, triumfując tylko raz na pięć meczów.





Przy stole doszło do zaciętego starcia, w którym rozegrano wszystkie pięć pojedynków. Dla Torunian punkty wywalczyli Taimu Arinobu i Konrad Kulpa. Gości w grze utrzymał Manush Shah. Wysoko notowany w rankingu światowym tenisista pokonał Andreia Putunticę i Arinobu. W decydującym meczu na wysokości zadania stanął Putuntica, dzięki czemu Energa w końcu mogła cieszyć się ze zwycięstwa.





Energa Manekin Toruń – KS Dekorglass Działdowo 3:2





Taimu Arinobu – Jiri Vrablik 3:1 (11:5, 8:11, 11:8, 11:7)

Andrei Putuntica – Manush Shah 1:3 (7:11, 11:3, 10:11, 5:11)

Konrad Kulpa – Patryk Lewandowski 3:2 (11:4, 11:7, 10:11, 5:11, 6:4)

Taimu Arinobu – Manush Shah 2:3 (11:10, 10:11, 8:11, 11:5, 5:6)

Andrei Putuntica – Jiri Vrablik 2:0 (11:10, 11:8)