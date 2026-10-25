Superpuchary Polski w siatkówce rozdane. LUK Lublin i DevelopRes Rzeszów z sukcesami

Poznaliśmy zwycięzców Superpucharu Polski mężczyzn i kobiet w siatkówce. Pierwsze trofeum w sezonie zgarnęli zawodnicy Bogdanka LUK-u Lublin oraz zawodniczki KS DevelopResu Rzeszów.
Poznaliśmy zwycięzców Superpucharu Polski mężczyzn i kobiet w siatkówce. Pierwsze trofeum w sezonie zgarnęli zawodnicy Bogdanka LUK-u Lublin oraz zawodniczki KS DevelopResu Rzeszów.
Energa Manekin Toruń w końcu dała swoim kibicom więcej powodów do radości. W 6. kolejce Lotto Superligi toruński zespół pokonał u siebie KS Dekorglass…
W nocy z soboty na niedzielę w wieku 77 lat zmarł w Dębicy Józef Lipień, wicemistrz igrzysk olimpijskich w Moskwie w 1980 roku w turnieju zapaśniczym w wadze…
Poznaliśmy zwycięzców Superpucharu Polski mężczyzn i kobiet w siatkówce. Pierwsze trofeum w sezonie zgarnęli zawodnicy Bogdanka LUK-u Lublin oraz zawodniczki…
Jeremy Sochan znalazł nowy klub. Polski koszykarz będzie występował w lidze NBA G League, czyli oficjalnym zapleczu NBA. Z numerem jeden w drafcie wybrała…
Trzykrotny zdobywca Drużynowego Pucharu Świata i ośmiokrotny drużynowy mistrz Polski Janusz Kołodziej zakończył sportową karierę. 42-letni żużlowiec…
Unia Solec Kujawski nie zawiodła swoich kibiców w 13. kolejce kujawsko-pomorskiej IV Ligi. Lider odniósł widowiskowe zwycięstwo w Aleksandrowie Kujawskim…
Mogilnianki nie zdołały przełamać się w 4. kolejce TAURON Ligi Kobiet. Sokół & Hagric przegrał u siebie z Lotto Chemikiem Police 1:3 i po czterech spotkaniach…
Artego Bydgoszcz ma pierwsze zwycięstwo w sezonie PGE Basket Ligi Kobiet. Zespół Krzysztofa Szewczyka długo musiał gonić Widzew Łódź, ale w decydującej…
Komplet punktów dla naszych zespołów w 7. kolejce Hokej Superligi. HK Pomorzanin Toruń wygrał na wyjeździe z AZS Politechniką Poznańską 4:2, a LKS Gąsawa…
KSK Qemetica Noteć Inowrocław odniosła czwarte zwycięstwo w sezonie. Zespół Krzysztofa Szubargi pokonał BS Polonię Bytom 79:74 po dogrywce i wciąż jest…
Nieudana sobota zespołów z regionu w PGE Basket Lidze. Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz po dobrej pierwszej kwarcie całkowicie straciła kontrolę nad meczem…
Bud-An ElectriCon Olimpia Grudziądz pokonała na wyjeździe KS Energię TTCup Wąchock 3:0 w meczu 6. kolejki LOTTO Superligi. Grudziądzanie nie oddali gospodarzom…