LUK Lublin zaskakująco łatwo pokonał Wartę Zawiercie/fot. PAP/Waldemar Deska
SPORT

Superpuchary Polski w siatkówce rozdane. LUK Lublin i DevelopRes Rzeszów z sukcesami

LUK Lublin zaskakująco łatwo pokonał Wartę Zawiercie/fot. PAP/Waldemar Deska

Poznaliśmy zwycięzców Superpucharu Polski mężczyzn i kobiet w siatkówce. Pierwsze trofeum w sezonie zgarnęli zawodnicy Bogdanka LUK-u Lublin oraz zawodniczki KS DevelopResu Rzeszów.

Anioły wykonały swoje zadanie. Toruńska drużyna nie oddała seta rywalowi z nizin tabeli
Anioły wykonały swoje zadanie. Toruńska drużyna nie oddała seta rywalowi z nizin tabeli

Jako pierwsze do finałowego pojedynku przystąpiły panie, rywalizując w sobotę. Mistrzynie oraz zwyciężczynie Pucharu Polski – PGE Budowlani Łódź, zmierzyły się z Developresem, czyli wicemistrzyniami kraju. Mecz nieco zawiódł oczekiwania kibiców. Rzeszowianki okazały się zdecydowanie lepsze od rywalek. Łodzianki tylko w drugim secie nawiązały walkę z przeciwniczkami.

„Rysice” wywalczyły czwarty Superpuchar w swojej historii. Budowlani dwukrotnie sięgali po trofeum.

PGE Budowlani Łódź – KS DevelopRes Rzeszów 0:3 (19:25, 27:29, 18:25)

Dzień później do gry przystąpili panowie – mistrz Aluron CMC Warta Zawiercie oraz LUK Lublin, zwycięzca Pucharu Polski. W tym finale także doszło do tylko jednego wyrównanego starcia. Pierwsza odsłona zakończyła się po długiej rywalizacji na przewagi. Skuteczniejsi okazali się Lublinianie, którzy w kolejnych partiach, szczególnie w trzeciej, przejęli inicjatywę, odnosząc pewne zwycięstwo.

LUK wywalczył Superpuchar drugi raz z rzędu. Warta ma na koncie jeden sukces w tych rozgrywkach.

Bogdanka LUK Lublin – Aluron CMC Warta Zawiercie 3:0 (34:32, 25:20, 25:18)

Dyscyplina: siatkówka
TAGI: budowlani łódźdevelopres rzeszówsiatkówkawarta zawiercieluk lublinsuperpuchar polski
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