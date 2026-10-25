Wyjaśniła się przyszłość Jeremiego Sochana. Polski koszykarz trafił na zaplecze NBA

Jeremy Sochan znalazł nowy klub. Polski koszykarz będzie występował w lidze NBA G League, czyli oficjalnym zapleczu NBA. Z numerem jeden w drafcie wybrała go ekipa Texas Legends. Sezon rusza 6 listopada.

Sochan musiał szukać dla siebie nowego miejsca po tym, jak tydzień temu zwolnił go Portland Trail Blazers. Polak dołączył do zespołu przed sezonem. Strony podpisały jednak umowę niegwarantowaną, co dawało możliwość klubowi rozwiązać ją w każdej chwili, bez wypłacania zapisanej w niej pensji. Mimo solidnych występów w sparingach Trail Blazers zrezygnowało z usług zawodnika. Tym samym zakończyła się jego czteroletnia przygoda z NBA.



Texas Legends to filia Dallas Mavericks. Gra 23-latka w Legends nie oznacza, że ofertę z NBA mogą mu złożyć tylko Mavericks. Polak na każdym etapie sezonu może negocjować z dowolnym klubem, jeśli tylko któryś wykaże zainteresowanie.