Pacjentki onkologiczne przygotowują kolejny spektakl. „Przesłanie jest takie, by się nie poddawać"

Kobiety z toruńskiej grupy teatralnej „ONKO-świat” przygotowują się do spektaklu pt. „Urodziny Zosi”. Na scenie wystąpią aktorzy z niezwykłymi historiami.

Zespół tworzą pacjentki onkologiczne oraz podopieczne Akademii Walki z Rakiem toruńskiej Fundacji Światło.



- Przesłanie jest takie, żeby się nie poddawać - mówi reżyser Damian Droszcz. - Kiedy czujesz, że twój świat się kończy, ale jest jeszcze możliwość walki, to podejmij ją - dodaje.



- Zachorowałam na raka piersi 15 lat temu, a po czterech latach miałam przerzuty do płuc. W sumie dwukrotnie podchodziłam do tej walki. W tej chwili jestem w stałym leczeniu, bo raz w miesiącu chodzę do Centrum Onkologii - mówi jedna z występujących.



Mężczyzna, który gra rolę męża głównej bohaterki nie choruje, ale i tak ma doświadczenia z nowotworem. - Miałem w rodzinie przypadki raka - przyznaje.



Spektakl będzie można zobaczyć 27 i 28 października o godz. 19 w Teatrze Muzycznym w Toruniu, a także 19 listopada o godz. 18 i 20.