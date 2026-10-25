Spektakl pt. „Urodziny Zosi”/fot. Facebook/Fundacja Światło
Toruń

Pacjentki onkologiczne przygotowują kolejny spektakl. „Przesłanie jest takie, by się nie poddawać"

Spektakl pt. „Urodziny Zosi”/fot. Facebook/Fundacja Światło
Wielkość czcionkiAa

Kobiety z toruńskiej grupy teatralnej „ONKO-świat” przygotowują się do spektaklu pt. „Urodziny Zosi”. Na scenie wystąpią aktorzy z niezwykłymi historiami.

Wszystkie aktorki tego teatru walczą z rakiem. Spektakl o czasie w Toruniu
Wszystkie aktorki tego teatru walczą z rakiem. Spektakl o czasie w Toruniu
Nie poddać się chorobie to sztuka! W Toruniu tę walkę toczy się na scenie [wideo]

Zespół tworzą pacjentki onkologiczne oraz podopieczne Akademii Walki z Rakiem toruńskiej Fundacji Światło.

- Przesłanie jest takie, żeby się nie poddawać - mówi reżyser Damian Droszcz. - Kiedy czujesz, że twój świat się kończy, ale jest jeszcze możliwość walki, to podejmij ją - dodaje.

- Zachorowałam na raka piersi 15 lat temu, a po czterech latach miałam przerzuty do płuc. W sumie dwukrotnie podchodziłam do tej walki. W tej chwili jestem w stałym leczeniu, bo raz w miesiącu chodzę do Centrum Onkologii - mówi jedna z występujących.

Mężczyzna, który gra rolę męża głównej bohaterki nie choruje, ale i tak ma doświadczenia z nowotworem. - Miałem w rodzinie przypadki raka - przyznaje.

Spektakl będzie można zobaczyć 27 i 28 października o godz. 19 w Teatrze Muzycznym w Toruniu, a także 19 listopada o godz. 18 i 20.

Relacja Michała Zaręby
Gdzie: Toruń
TAGI: Onko-światToruńspektaklnowotwórrakTeatr Muzyczny
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja „Znikną wszystkie obrazy” - międzynarodowa wystawa w CSW „Znaki czasu” w Toruniu

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Toruń

Pacjentki onkologiczne przygotowują kolejny spektakl. „Przesłanie jest takie, by się nie poddawać"

Kobiety z toruńskiej grupy teatralnej „ONKO-świat” przygotowują się do spektaklu pt. „Urodziny Zosi”. Na scenie wystąpią aktorzy z niezwykłymi …

Michał Zaręba BN
2026-10-25, 16:00
Toruń

„Znikną wszystkie obrazy” - międzynarodowa wystawa w CSW „Znaki czasu” w Toruniu

Mowa o wystawie, która przygląda się temu, w jaki sposób historia zbiorowa przenika indywidualne biografie i pozostawia w nich swoje ślady. Nazywa się „Znikną…

Iwona Muszytowska-Rzeszotek BN
2026-10-25, 13:19
Włocławek

Fajansowa lampa stanęła na włocławskim rondzie. Będzie rozświetlać coraz dłuższe wieczory

Stanęła na rondzie u zbiegu ulic Kapitulnej, Wysokiej i Długiej we Włocławku. Za dnia można podziwiać jej abstrakcyjną formę, a po zmroku zobaczyć, jak…

Radosław Jagieła BN
2026-10-25, 10:50
Inowrocław

Mali zombie opanowali Barcin. Zaprezentowali układ taneczny z teledysku Michaela Jacksona [zdjęcia i wideo]

„Thriller” w Barcinie! 60 uczniów jednej z tamtejszych szkół językowych zaprezentowało układ taneczny ze słynnego teledysku Michaela Jacksona. Rzecz…

Marcin Glapiak BN
2026-10-25, 09:30
Włocławek

Wyjątkową wystawę otwarto we Włocławku. Mówi o dawnych żałobnych zwyczajach

„Przemijanie" - to tytuł wystawy, otwartej w piątek w Muzeum „Zbiory Sztuki" we Włocławku. Wystawa tematyczna. Śmierć, pogrzeb i żałoba w Polsce od…

Marek Ledwosiński JW
2026-10-24, 20:50
Bydgoszcz

„Piotruś Pan i Wanda” po raz pierwszy w Operze Nova w Bydgoszczy. Spektakl dla całej rodziny

To musical familijny z muzyką Szymona Godziemby Trytka, według scenariusza Emila Płoszajskiego w reżyserii Agnieszki Płoszajskiej, premierowo zostanie pokazany…

Magda Jasińska JW
2026-10-24, 10:00
Włocławek

Włocławek stolicą światowego tańca ulicznego. Będą widowiskowe bitwy United Session

Street dance króluje w weekend we Włocławku. 400 tancerzy m.in. z Peru, USA, Finlandii i Polski bierze udział w United Session. To międzynarodowe zawody…

Monika Kaczyńska KB
2026-10-24, 08:30
Toruń

Odtworzyli wystawę „Ludzie Chin" sprzed 65 lat. Zdjęcia można oglądać w toruńskiej galerii

„Ludzie Chin" to nowa wystawa, która otwarta została otwarta w Galerii Fotografii w Toruniu.

Iwona Muszytowska-Rzeszotek JW
2026-10-23, 17:30
Toruń

Ekipa filmu „Wilcze dzieci” na toruńskiej Starówce. Jolanta Fraszyńska gra Wandę Szuman

„Wilcze dzieci" to nowy polski film fabularny, do którego zdjęcia właśnie realizowane są w Toruniu. Akcja filmu osadzona jest w latach 50. XX wieku. Ważną…

Iwona Muszytowska-Rzeszotek KB
2026-10-23, 07:55
Bydgoszcz

„Morderstwo w Filharmonii” na bydgoskim lotnisku. Film kręcono m.in. w Polskim Radiu PiK

Aktorzy, duży fiat i kącik PRL. W Porcie Lotniczym Bydgoszcz pasażerów witali nietypowi goście. W ten sposób twórcy „Morderstwa w Filharmonii” promowali…

Damian Klich JW
2026-10-22, 16:30
Bydgoszcz

Wojna na Ukrainie bez bohaterstwa. Ludzkie dylematy konfliktu na Festiwalu Prapremier

Kolejny dzień 25. Festiwalu Prapremier przyniósł spektakl Teatru im. Stefana Jaracza z Łodzi w reżyserii dyrektora Pawła Łysaka (niegdyś szefa bydgoskiej…

Ewa Dąbska-Wieczorkowska KB
2026-10-22, 06:00
Bydgoszcz

35 lat na estradzie. Krzysztof Herdzin będzie świętował z orkiestrą Filharmonii Pomorskiej

Krzysztof Herdzin jest znanym pianistą, kompozytorem, aranżerem, pedagogiem. Do wszystkiego doszedł sam. Sam nauczył się improwizacji, instrumentacji, aranżacji…

Magda Jasińska DW
2026-10-21, 22:45
więcej wiadomości
0:00 0:00