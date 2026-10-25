Fajansowa lampa stanęła na włocławskim rondzie. Będzie rozświetlać coraz dłuższe wieczory

Stanęła na rondzie u zbiegu ulic Kapitulnej, Wysokiej i Długiej we Włocławku. Za dnia można podziwiać jej abstrakcyjną formę, a po zmroku zobaczyć, jak świeci. Lampa rogata stała się nową atrakcją miasta.

Tym razem na instalacji nie pojawiły się słynne fajansowe motywy kwiatowe, tylko abstrakcyjne wzory nawiązujące do twórczości Pabla Picasso. One dawniej również pojawiały się na włocławskiej ceramice.



Jak przyznają Katarzyna Mendel i Joanna Wyczałkowska, malarki z Fabryki Fajans Włocławski na Falbance, zrobienie takiej lampy nie było łatwym zadaniem. - Wielkość lampy sprawiała trudność, żeby za jednym zamachem zrobić kreskę i rozłożyć ją na tej dużej instalacji. Samo przygotowanie do malowania zajęło nam prawie cały dzień. Następnego malowałyśmy, to też była praca na wysokości. Ta lampa ma trzy metry - dodają.



Dodajmy, że to trzecia instalacja nawiązująca do fajansu. We wcześniejszych latach na innych włocławskich rondach pojawiły się wazon z pokrywką oraz cukiernica. Wykonał je inny zakład - Fabryka Fajansu Włocławek Tyberiusz Rajs.