„Znikną wszystkie obrazy” - międzynarodowa wystawa w CSW „Znaki czasu” w Toruniu

Mowa o wystawie, która przygląda się temu, w jaki sposób historia zbiorowa przenika indywidualne biografie i pozostawia w nich swoje ślady. Nazywa się „Znikną wszystkie obrazy” i będzie prezentowana w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki czasu” w Toruniu do 2 lutego.

Zbiorowa, międzynarodowa wystawa przedstawia opowieść o pamięci, ideologii, doświadczeniach, przynależności oraz dziedziczeniu pamięci. Punktem wyjścia do realizacji projektu był performans „Ziemia i krew”, zrealizowany w 1988 roku w warszawskiej Galerii Stodoła, który opierał się na historii dziadka jednego z artystów.



Także w tym przypadku nie brakuje osobistych historii autorów. - Dzieła przedstawiają prywatne historie, ale nie tylko - wyjaśnia kurator Piotr Lisowski. - Dominujące są kwestie związane z pewnymi niepokojami, z którymi się zderzamy - wojna w Ukrainie, napięcia związane z migracją, kwestia ekologii - dodaje.



Wystawie patronuje Polskie Radio PiK.