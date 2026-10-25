„Znikną wszystkie obrazy” - międzynarodowa wystawa w CSW „Znaki czasu” w Toruniu/fot. CSW/Facebook
Toruń

„Znikną wszystkie obrazy” - międzynarodowa wystawa w CSW „Znaki czasu” w Toruniu

„Znikną wszystkie obrazy” - międzynarodowa wystawa w CSW „Znaki czasu” w Toruniu/fot. CSW/Facebook
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Mowa o wystawie, która przygląda się temu, w jaki sposób historia zbiorowa przenika indywidualne biografie i pozostawia w nich swoje ślady. Nazywa się „Znikną wszystkie obrazy” i będzie prezentowana w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki czasu” w Toruniu do 2 lutego.

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Zbiorowa, międzynarodowa wystawa przedstawia opowieść o pamięci, ideologii, doświadczeniach, przynależności oraz dziedziczeniu pamięci. Punktem wyjścia do realizacji projektu był performans „Ziemia i krew”, zrealizowany w 1988 roku w warszawskiej Galerii Stodoła, który opierał się na historii dziadka jednego z artystów.

Także w tym przypadku nie brakuje osobistych historii autorów. - Dzieła przedstawiają prywatne historie, ale nie tylko - wyjaśnia kurator Piotr Lisowski. - Dominujące są kwestie związane z pewnymi niepokojami, z którymi się zderzamy - wojna w Ukrainie, napięcia związane z migracją, kwestia ekologii - dodaje.

Wystawie patronuje Polskie Radio PiK.

Mówi Piotr Lisowski, kurator wystawy „Znikną wszystkie obrazy”
Gdzie: Toruń
TAGI: „Znikną wszystkie obrazy”ToruńCentrum Sztuki Współczesnej „Znaki czasu”
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