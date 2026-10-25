Janusz Kołodziej zakończył karierę/fot. Archwium/Patryk Głowacki
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Janusz Kołodziej zakończył karierę. Kolejny wielki polski żużlowiec już nie pojawi się na torze

Janusz Kołodziej zakończył karierę/fot. Archwium/Patryk Głowacki
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Trzykrotny zdobywca Drużynowego Pucharu Świata i ośmiokrotny drużynowy mistrz Polski Janusz Kołodziej zakończył sportową karierę. 42-letni żużlowiec, który od 2017 roku reprezentował barwy Fogo Unii Leszno, w sobotę poinformował o swojej decyzji.

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Kołodziej to jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w kraju. Swoją karierę rozpoczął w wieku 16 lat w Unii Tarnów, skąd w 2010 roku trafił do Unii Leszno. Po dwóch sezonach wrócił do rodzinnego Tarnowa, by w 2017 roku ponownie podpisać kontrakt z leszczyńskim klubem. Ostatni sezon, naznaczony urazami, zakończył ze średnią prawie 1,92 punktu na bieg.

Najważniejsze sukcesy zawodnika to osiem tytułów drużynowego mistrza Polski (pięć w klubie z Leszna i trzy z Tarnowa) oraz cztery złota w indywidualnych mistrzostwach kraju. W reprezentacji Polski zdobył trzy złote krążki w Drużynowym Pucharze Świata, a w 2022 roku został indywidualnym wicemistrzem Europy. Do pełni szczęścia zabrakło mu sukcesów w Grand Prix. Dwukrotnie, w 2011 i w 2019 roku, startował w cyklu jako stały uczestnik. Największym sukcesem było zwycięstwo w Grand Prix Czech siedem lat temu.

W ostatnich sezonach Kołodziej dość często borykał się z kontuzjami, przeszedł kilka operacji. Jak przyznał, te kłopoty zdrowotne wymusiły na nim podjęcie takiej decyzji.

– Doszedłem w pewnym momencie do takiej ściany, która powiedziała mi, że czas przejść na inna stronę życia. Że trzeba zwolnić i nie robić wszystkiego najszybciej, jak się da. Dla mnie to ogromna ulga, że mogę żyć, jak normalny człowiek – przyznał żużlowiec na oficjalnej stronie klubowej.

Dyscyplina: żużel
TAGI: janusz kołodziejunia lesznounia tarnówżużel
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