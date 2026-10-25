Unia Solec Kujawski umocniła się na prowadzeniu w tabeli IV ligi kujawsko-pomorskiej/fot.: pixabay.com
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IV Liga: Unia wykorzystała potknięcie Tłuchowii. Wyklarowała się czołówka [wyniki 13. kolejki]

Unia Solec Kujawski umocniła się na prowadzeniu w tabeli IV ligi kujawsko-pomorskiej/fot.: pixabay.com
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Unia Solec Kujawski nie zawiodła swoich kibiców w 13. kolejce kujawsko-pomorskiej IV Ligi. Lider odniósł widowiskowe zwycięstwo w Aleksandrowie Kujawskim. Mniej powodów do radości mieli piłkarze Tłuchowii Tłuchowo oraz Pogoni Mogilno. Ci drudzy, przez remis, spadli na piątą pozycję w tabeli, gdyż wyprzedziła ich Wisła Dobrzyń nad Wisłą. Dobrą formę na trudnym terenie potwierdziła z kolei Unia Wąbrzeźno.

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Wyniki:

Pomorzanin Toruń – Pogoń Mogilno 0:0
Victoria Czernikowo – Łokietek Brześć Kujawski 1:4
Mustang Ostaszewo – Unia Wąbrzeźno 0:1
Kujawiak Kowal – Wisła Dobrzyń nad Wisłą 1:4
Orlęta Aleksandrów Kujawski – Unia Solec Kujawski 0:6
Sparta Brodnica – Tłuchowia Tłuchowo 1:1
Skrwa Skrwilno – Rawys Raciąż 9:2
Noteć Gębice – Start Pruszcz 3:1
Cuiavia Inowrocław – Lech Rypin 2:3

Czołówka tabeli kujawsko-pomorskiej IV Ligi:

1. Unia Solec Kujawski – 33 punkty
2. Tłuchowia Tłuchowo – 31 punktów
3. Unia Wąbrzeźno – 30 punktów
4. Wisła Dobrzyń nad Wisłą – 28 punktów
5. Pogoń Mogilno – 27 punktów

Dyscyplina: piłka nożna
TAGI: IV liga kujawsko-pomorskaUnia Solec KujawskiTłuchowia TłuchowoUnia WąbrzeźnoPogoń MogilnoPomorzanin ToruńSparta BrodnicaWisła Dobrzyń nad WisłąCuiavia InowrocławLech Rypinwyniki IV ligipiłka nożnakujawsko-pomorskie
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