IV Liga: Unia wykorzystała potknięcie Tłuchowii. Wyklarowała się czołówka [wyniki 13. kolejki]

Unia Solec Kujawski nie zawiodła swoich kibiców w 13. kolejce kujawsko-pomorskiej IV Ligi. Lider odniósł widowiskowe zwycięstwo w Aleksandrowie Kujawskim. Mniej powodów do radości mieli piłkarze Tłuchowii Tłuchowo oraz Pogoni Mogilno. Ci drudzy, przez remis, spadli na piątą pozycję w tabeli, gdyż wyprzedziła ich Wisła Dobrzyń nad Wisłą. Dobrą formę na trudnym terenie potwierdziła z kolei Unia Wąbrzeźno.
Wyniki:
Pomorzanin Toruń – Pogoń Mogilno 0:0
Victoria Czernikowo – Łokietek Brześć Kujawski 1:4
Mustang Ostaszewo – Unia Wąbrzeźno 0:1
Kujawiak Kowal – Wisła Dobrzyń nad Wisłą 1:4
Orlęta Aleksandrów Kujawski – Unia Solec Kujawski 0:6
Sparta Brodnica – Tłuchowia Tłuchowo 1:1
Skrwa Skrwilno – Rawys Raciąż 9:2
Noteć Gębice – Start Pruszcz 3:1
Cuiavia Inowrocław – Lech Rypin 2:3
Czołówka tabeli kujawsko-pomorskiej IV Ligi:
1. Unia Solec Kujawski – 33 punkty
2. Tłuchowia Tłuchowo – 31 punktów
3. Unia Wąbrzeźno – 30 punktów
4. Wisła Dobrzyń nad Wisłą – 28 punktów
5. Pogoń Mogilno – 27 punktów