Sokół & Hagric przegrał u siebie z Lotto Chemikiem Police 1:3 i po czterech spotkaniach nadal pozostaje bez punktu/fot. Patryk Głowacki/Archiwum
Mogilno

Sokół nadal bez punktów. Chemik Police wywiózł z Mogilna komplet i pozostał niepokonany

Sokół & Hagric przegrał u siebie z Lotto Chemikiem Police 1:3 i po czterech spotkaniach nadal pozostaje bez punktu/fot. Patryk Głowacki/Archiwum
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Mogilnianki nie zdołały przełamać się w 4. kolejce TAURON Ligi Kobiet. Sokół & Hagric przegrał u siebie z Lotto Chemikiem Police 1:3 i po czterech spotkaniach nadal pozostaje bez punktu.

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Chemik od początku lepiej radził sobie w zagrywce i skuteczniej kończył akcje po dobrym przyjęciu. W pierwszych dwóch partiach przyjezdne konsekwentnie budowały przewagę w środkowych fragmentach setów i dwukrotnie zwyciężyły 25:20.

Sokół odpowiedział w trzeciej odsłonie. Gospodynie poprawiły jakość pierwszej akcji, zaczęły skuteczniej grać na wysokiej piłce i odskoczyły rywalkom. Chemik odrobił część strat, ale tym razem Mogilnianki wytrzymały końcówkę i wygrały 25:23.

Czwarty set szybko ustawiła jednak drużyna z Polic. Mocny początek pozwolił jej zbudować bezpieczną przewagę, a Sokół nie znalazł już sposobu na odwrócenie przebiegu partii. Chemik wygrał 25:16 i odniósł czwarte zwycięstwo w sezonie.

Sokół & Hagric Mogilno – Lotto Chemik Police 1:3 (20:25, 20:25, 25:23, 16:25)

Gdzie: Mogilno
Dyscyplina: siatkówka
TAGI: Sokół & Hagric MogilnoLotto Chemik PoliceTAURON Ligasiatkówka kobietMogilnoDawid MichorPrzemysław KawkaOliwia SieradzkaNatalia Mędrzyk4. kolejka TAURON Ligisiatkówka Mogilno
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