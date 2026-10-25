Artego przełamało się w Łodzi. Bydgoszczanki odwróciły mecz w ostatniej kwarcie

Artego Bydgoszcz ma pierwsze zwycięstwo w sezonie PGE Basket Ligi Kobiet. Zespół Krzysztofa Szewczyka długo musiał gonić Widzew Łódź, ale w decydującej części spotkania całkowicie zmienił jego przebieg i wygrał 65:59.

Przez trzy kwarty Bydgoszczanki nie potrafiły narzucić rywalkom swoich warunków. Widzew lepiej czuł się w grze na własnym parkiecie, częściej dyktował tempo i przez długi czas utrzymywał przewagę.



Artego zachowało jednak kontakt z gospodyniami i w czwartej kwarcie ruszyło na przeciwniczki odważniej. Podopieczne Krzysztofa Szewczyka lepiej zarządzały kolejnymi posiadaniami, ograniczyły błędy w najważniejszych momentach i przede wszystkim zaczęły skuteczniej zamykać akcje po obu stronach parkietu.



Końcówka należała do bydgoskich koszykarek. Ważne rzuty Kariny Michałek pozwoliły zbudować przewagę, której Widzew nie był już w stanie odrobić.



Widzew Łódź – Artego Bydgoszcz 59:65 (14:13, 20:11, 16:17, 9:24)