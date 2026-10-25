Artego Bydgoszcz ma pierwsze zwycięstwo w sezonie PGE Basket Ligi Kobiet/fot. Patryk Głowacki
SPORT

Artego przełamało się w Łodzi. Bydgoszczanki odwróciły mecz w ostatniej kwarcie

Artego Bydgoszcz ma pierwsze zwycięstwo w sezonie PGE Basket Ligi Kobiet/fot. Patryk Głowacki
Wielkość czcionkiAa

Artego Bydgoszcz ma pierwsze zwycięstwo w sezonie PGE Basket Ligi Kobiet. Zespół Krzysztofa Szewczyka długo musiał gonić Widzew Łódź, ale w decydującej części spotkania całkowicie zmienił jego przebieg i wygrał 65:59.

Sportowy weekendowy rozkład jazdy – co czeka regionalne zespoły?
Sportowy weekendowy rozkład jazdy – co czeka regionalne zespoły?
Artego Bydgoszcz o krok od przełamania. Ostatnie akcje zdecydowały o kolejnej porażce
Sportowy weekendowy rozkład jazdy – co czeka regionalne zespoły?
Czwarta porażka Artego Bydgoszcz z rzędu. Koszykarki wciąż rażą nieskutecznością

Przez trzy kwarty Bydgoszczanki nie potrafiły narzucić rywalkom swoich warunków. Widzew lepiej czuł się w grze na własnym parkiecie, częściej dyktował tempo i przez długi czas utrzymywał przewagę.

Artego zachowało jednak kontakt z gospodyniami i w czwartej kwarcie ruszyło na przeciwniczki odważniej. Podopieczne Krzysztofa Szewczyka lepiej zarządzały kolejnymi posiadaniami, ograniczyły błędy w najważniejszych momentach i przede wszystkim zaczęły skuteczniej zamykać akcje po obu stronach parkietu.

Końcówka należała do bydgoskich koszykarek. Ważne rzuty Kariny Michałek pozwoliły zbudować przewagę, której Widzew nie był już w stanie odrobić.

Widzew Łódź – Artego Bydgoszcz 59:65 (14:13, 20:11, 16:17, 9:24)

Dyscyplina: koszykówka
TAGI: Artego BydgoszczWidzew ŁódźPGE Basket Liga Kobietkoszykówka kobietBydgoszczMar'shay MooreKarina MichałekKrzysztof Szewczykkoszykówka Bydgoszcz
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Pomorzanin i LKS Gąsawa z wyjazdowymi zwycięstwami. Udana sobota w Hokej Superlidze

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

SPORT

Artego przełamało się w Łodzi. Bydgoszczanki odwróciły mecz w ostatniej kwarcie

Artego Bydgoszcz ma pierwsze zwycięstwo w sezonie PGE Basket Ligi Kobiet. Zespół Krzysztofa Szewczyka długo musiał gonić Widzew Łódź, ale w decydującej…

WS
2026-10-25, 00:31
SPORT

Pomorzanin i LKS Gąsawa z wyjazdowymi zwycięstwami. Udana sobota w Hokej Superlidze

Komplet punktów dla naszych zespołów w 7. kolejce Hokej Superligi. HK Pomorzanin Toruń wygrał na wyjeździe z AZS Politechniką Poznańską 4:2, a LKS Gąsawa…

WS
2026-10-24, 23:41
Inowrocław

Noteć wygrała po dogrywce z Polonią Bytom. W Inowrocławiu nadal bez porażki

KSK Qemetica Noteć Inowrocław odniosła czwarte zwycięstwo w sezonie. Zespół Krzysztofa Szubargi pokonał BS Polonię Bytom 79:74 po dogrywce i wciąż jest…

WS
2026-10-24, 22:56
SPORT

Astoria rozbita we Wrocławiu, Anwil znów przegrał jednym punktem

Nieudana sobota zespołów z regionu w PGE Basket Lidze. Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz po dobrej pierwszej kwarcie całkowicie straciła kontrolę nad meczem…

WS
2026-10-24, 22:14
SPORT

Olimpia Grudziądz pewnie wygrała w Wąchocku. Trzy mecze i komplet zwycięstw

Bud-An ElectriCon Olimpia Grudziądz pokonała na wyjeździe KS Energię TTCup Wąchock 3:0 w meczu 6. kolejki LOTTO Superligi. Grudziądzanie nie oddali gospodarzom…

WS
2026-10-24, 19:53
SPORT

Olimpia wygrała w Krakowie. Grudziądzanie wykorzystali swoje szanse i zgarnęli trzy punkty

Olimpia Grudziądz pokonała na wyjeździe Hutnika Kraków 2:1 w meczu Betclic 2. Ligi. Biało-zieloni szybko objęli prowadzenie, przed przerwą dołożyli drugą…

WS
2026-10-24, 16:09
SPORT

Wda umacnia się w czołówce, Elana znów wygrywa. Chemik nadal bez przełamania

Dwa zwycięstwa i jedna porażka - to sobotni bilans naszych zespołów w 14. kolejce Betclic 3. Ligi. Wda Świecie wygrała na wyjeździe z Kotwicą Kórnik 2:0…

WS
2026-10-24, 15:12
Toruń

Żużlowiec Piotr Baron dostanie Medal Honorowy „Thorunium". Tak podziękuje mu prezydent

Swoją decyzję prezydent Torunia Paweł Gulewski przekazał w mediach społecznościowych podkreślając zasługi Barona: „Dzięki jego strategicznemu myśleniu…

Redakcja KB
2026-10-24, 08:27
Inowrocław

Noteć wraca do Inowrocławia. W sobotę podejmie beniaminka z Bytomia. Relacja w PR PiK

KSK Qemetica Noteć Inowrocław spróbuje odpowiedzieć po wyjazdowej porażce z GKS-em Tychy. W sobotę w 6. kolejce PZKosz 1. Ligi zespół Krzysztofa Szubargi…

WS
2026-10-24, 07:57
Toruń

Wygrana w derbach nie popchnęła Twardych Pierników. Torunianie wyraźnie słabsi od GTK Gliwice

Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń nie poszły za ciosem po pokonaniu Enea Łaciate Astorii Bydgoszcz. W spotkaniu 4. kolejki PGE Basket Ligi Torunianie okazali…

PG
2026-10-23, 23:37
SPORT

KH Energa Toruń znów bezlitosna dla rywala. Grad goli posypał się w trzeciej części meczu

KH Energa Toruń stopniowo buduje kolejną serię zwycięstw. W 13. kolejce Tauron Hokej Ligi Torunianie pokonali przed własną publicznością Comarch Cracovię…

PG
2026-10-23, 22:50
SPORT

Czarna seria tenisistów stołowych Energi trwa. Torunianie przegrali trzeci mecz z rzędu

Energa Manekin Toruń znów słabsza od przeciwnika. W 5. kolejce Lotto Superligi Torunianie przegrali na wyjeździe z KS Orliczem 1924 Suchedniów 1:3.

PG
2026-10-23, 22:07
więcej wiadomości
0:00 0:00