Komplet punktów dla naszych zespołów w 7. kolejce Hokej Superligi/fot. Archiwum/Patryk Głowacki
SPORT

Pomorzanin i LKS Gąsawa z wyjazdowymi zwycięstwami. Udana sobota w Hokej Superlidze

Komplet punktów dla naszych zespołów w 7. kolejce Hokej Superligi/fot. Archiwum/Patryk Głowacki
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Komplet punktów dla naszych zespołów w 7. kolejce Hokej Superligi. HK Pomorzanin Toruń wygrał na wyjeździe z AZS Politechniką Poznańską 4:2, a LKS Gąsawa pokonał w Poznaniu WKS Grunwald 3:0.

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Torunianie jako pierwsi stracili bramkę – w 7. minucie wynik otworzył Mateusz Stotko. Odpowiedź Pomorzanina była jednak szybka. Niespełna dwie minuty później wyrównał Dawid Popowski, a jeszcze w pierwszej połowie prowadzenie gościom dał Tomasz Bembenek.

AZS zdołał doprowadzić do remisu po trafieniu Franciszka Juszczaka, ale końcówka należała już do Pomorzanina. Michał Raciniewski ponownie wyprowadził Torunian na prowadzenie, a Dmytro Luppa ustalił wynik na 4:2.

AZS Politechnika Poznańska – HK Pomorzanin Toruń 2:4
Bramki dla Pomorzanina: Popowski (8), Bembenek (18), Raciniewski (43), Luppa (50)

Jeszcze pewniej swoje spotkanie rozstrzygnęli laskarze z Gąsawy. LKS objął prowadzenie już w 5. minucie po trafieniu Jakuba Zdanowicza. Ten sam zawodnik ponownie wpisał się na listę strzelców w drugiej kwarcie.

Gospodarze, mimo ogromnego potencjału w ofensywie, nie potrafili znaleźć sposobu na defensywę przyjezdnych. Kropkę nad i w ostatniej części meczu postawił Jakub Janicki.

WKS Grunwald Poznań – LKS Gąsawa 0:3
Bramki: Zdanowicz (5), (23), Janicki (47)

Dyscyplina: hokej na trawie
TAGI: Hokej SuperligaHK Pomorzanin ToruńPomorzanin ToruńLKS GąsawaWKS Grunwald PoznańAZS Politechnika Poznańskahokej na trawieToruńGąsawaJakub ZdanowiczTomasz BembenekMichał Raciniewski7. kolejka Hokej Superligi
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