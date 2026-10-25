Jakimi ludźmi będziemy w świecie zdominowanym przez technologię? Dyskutowali o tym uczestnicy kongresu

Przyszłość człowieczeństwa - miedzy technologią, kryzysami a zmianą kulturową - to hasło tegorocznego kongresu „Jeden świat - wiele kultur" w Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy.

- To zagadnienie fundamentalne dla przyszłości naszej cywilizacji - mówiła rektor Akademii prof. Helena Czakowska. - Musimy zapytać o to, jakiego świata pragniemy i jakimi ludźmi chcemy pozostać w świecie, który coraz bardziej podlega technologicznym przemianom. Jak przypominał święty Jan Paweł II, człowiek jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła - dodała. Rektor Akademii otrzymała medal od szefa Watykańskiej Fundacji im. Josepha Ratzingera - Benedykta XVI.



Przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiej Akademii podpisali w sobotę umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.