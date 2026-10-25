Mali zombie opanowali Barcin. Zaprezentowali układ taneczny z teledysku Michaela Jacksona [zdjęcia i wideo]

„Thriller” w Barcinie! 60 uczniów jednej z tamtejszych szkół językowych zaprezentowało układ taneczny ze słynnego teledysku Michaela Jacksona. Rzecz jasna, przebrali się za zombie.
- Bardzo dobra akcja, to była przyjemność, mogliśmy się zintegrować - mówi jedna z tancerek.
Przedsięwzięcie miało na celu jednak coś więcej, niż odtworzenie układu tanecznego z popularnego teledysku. - Chcemy oderwać dzieci od komputerów i pokazać im, że czasem wystarczy pomysł bez jakichś wielkich nakładów finansowych, aby zrobić coś ekstra - informuje Michalina Żywiałowska ze szkoły językowej w Barcinie.