Uczniowie szkoły językowej w Barcinie zaprezentowali układ taneczny z teledysku Michaela Jacksona pt. „Thriller”/fot. Marcin Glapiak
Inowrocław

Mali zombie opanowali Barcin. Zaprezentowali układ taneczny z teledysku Michaela Jacksona [zdjęcia i wideo]

Uczniowie szkoły językowej w Barcinie zaprezentowali układ taneczny z teledysku Michaela Jacksona pt. „Thriller”/fot. Marcin Glapiak
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„Thriller” w Barcinie! 60 uczniów jednej z tamtejszych szkół językowych zaprezentowało układ taneczny ze słynnego teledysku Michaela Jacksona. Rzecz jasna, przebrali się za zombie.

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- Bardzo dobra akcja, to była przyjemność, mogliśmy się zintegrować - mówi jedna z tancerek.

Przedsięwzięcie miało na celu jednak coś więcej, niż odtworzenie układu tanecznego z popularnego teledysku. - Chcemy oderwać dzieci od komputerów i pokazać im, że czasem wystarczy pomysł bez jakichś wielkich nakładów finansowych, aby zrobić coś ekstra - informuje Michalina Żywiałowska ze szkoły językowej w Barcinie.

Relacja Marcina Glapiaka
Uczniowie szkoły językowej w Barcinie zaprezentowali układ taneczny z teledysku Michaela Jacksona pt. „Thriller”/wideo Marcin Glapiak
Gdzie: Inowrocław
TAGI: Thrillerszkoła językowaBarcinteledysktaniecMichael Jackson
Uczniowie szkoły językowej w Barcinie zaprezentowali układ taneczny z teledysku Michaela Jacksona pt. „Thriller”/fot. Marcin Glapiak
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