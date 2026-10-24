Olimpia Grudziądz pewnie wygrała w Wąchocku. Trzy mecze i komplet zwycięstw

Bud-An ElectriCon Olimpia Grudziądz pokonała na wyjeździe KS Energię TTCup Wąchock 3:0 w meczu 6. kolejki LOTTO Superligi. Grudziądzanie nie oddali gospodarzom ani jednego pojedynku i od początku kontrolowali spotkanie.

Najpierw Jeongwoo Park pokonał Michała Łysakowskiego 3:0. W drugim starciu Vladislav Ursu również bez straty seta wygrał z Pawłem Galą. Mecz zamknął Rafał Formela, który zwyciężył Marcina Stępnia 3:0. Tym samym Olimpia potrzebowała tylko trzech pojedynków, aby zapewnić sobie komplet punktów.



KS Energia TTCup Wąchock – Bud-An ElectriCon Olimpia Grudziądz 0:3

Michał Łysakowski – Jeongwoo Park 0:3 (4:11, 8:11, 5:11)

Paweł Gala – Vladislav Ursu 0:3 (3:11, 7:11, 9:11)

Marcin Stępień – Rafał Formela 0:3 (4:11, 4:11, 4:11)