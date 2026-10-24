Hip-hop, popping i breaking zawładnęły Włocławkiem. Trwa United Session 2026 [zdjęcia i wideo]

Hip-hop, popping, breaking i pojedynki - tak wyglądał pierwszy dzień United Session w hali widowiskowej OSiR we Włocławku. W rywalizacji uczestniczą tancerze z ponad dwudziestu krajów.

Nasz reporter Radosław Jagieła rozmawiał z uczestnikami wydarzenia:



- Na początku były bajki Barbie, które mnie inspirowały do baletu, ale nie pasowałam do tego typu tańca. Potem była bajka pt. „Taniec rządzi", w której trochę tańczyli hip-hopu,



- Hip-hop w sumie pojawił się u mnie dosyć szybko, mniej więcej z 10 lat temu. Wydaje mi się, że to jest totalnie to, co ja czuję,



- Jakbym miał powiedzieć, dlaczego już warto tańczyć to na pewno dlatego, że to przynosi uwolnienie głowy i emocji - mówili o swoich doświadczeniach z tańcem.



O 20:30 decydujące starcia. Z kolei w niedzielę - w drugim dniu festiwalu - na scenie zaprezentują się zespoły taneczne. Wstęp jest wolny.



Program United Session 2026 na niedzielę:







W ramach audycji „W dobrą stronę" nasza reporterka Monika Kaczyńska porozmawiała z tancerzami, sędzią oraz DJ'em. Piątkowych (23 października) wejść można wysłuchać TUTAJ.