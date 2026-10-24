Olimpia wygrała w Krakowie. Grudziądzanie wykorzystali swoje szanse i zgarnęli trzy punkty

Olimpia Grudziądz pokonała na wyjeździe Hutnika Kraków 2:1 w meczu Betclic 2. Ligi. Biało-zieloni szybko objęli prowadzenie, przed przerwą dołożyli drugą bramkę i mimo kontaktowego trafienia gospodarzy po zmianie stron dowieźli zwycięstwo do końca.

Spotkanie rozegrano w Krakowie po zmianie gospodarza, choć pierwotnie mecz miał odbyć się w Grudziądzu. Olimpia lepiej wykorzystała swoje okazje i już w 6. minucie prowadziła po trafieniu Huberta Jasiaka.



Jeszcze przed przerwą przewagę gości podwyższył Artur Siemaszko. Hutnik odpowiedział dopiero w 74. minucie za sprawą Krystiana Lelka, ale nie zdołał już doprowadzić do remisu. Grudziądzanie stworzyli w całym spotkaniu więcej konkretnych sytuacji i zasłużenie wywieźli z Krakowa komplet punktów.



Hutnik Kraków – Olimpia Grudziądz 1:2 (0:2)

Bramki dla Olimpii: Jasiak (6), Siemaszko (42)