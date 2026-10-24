TIR blokuje drogę na Placu Armii Krajowej w Toruniu/fot. nadesłane
REGION

Kolejne utrudnienia na drogach regionu. TIR pod wiaduktem w Toruniu i zderzenie w podbydgoskim Osówcu

TIR blokuje drogę na Placu Armii Krajowej w Toruniu/fot. nadesłane
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TIR utknął pod wiaduktem w Toruniu, na Placu Armii Krajowej. Są utrudnienia w ruchu, a policja zaleca objazdy. Kierowcy muszą także uważać na DW 244 w podbydgoskim Osówcu, na wysokości Restauracji Ugotowany.

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Tam bowiem zderzyły się dwa auta osobowe. Na miejscu pojawiły się straż pożarna oraz pogotowie ratunkowe. Jak dowiedzieliśmy się od dyżurnego strażaka z Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, dwie osoby przewieziono do szpitala. Na miejscu wciąż pracują służby, przez co jeszcze mogą być utrudnienia.

Z kolei ciężarówka typu TIR blokuje drogę na Placu Armii Krajowej, tuż za mostem im. Józefa Piłsudskiego. To kluczowy odcinek DK 15. Pojazd zahaczył naczepą o wiadukt. Na miejscu pracują już służby drogowe i policja. Kierowcy powinni zachować ostrożność i przygotować się na możliwe utrudnienia w ruchu między lewobrzeżną a prawobrzeżną częścią Torunia. Mogą one potrwać co najmniej kilkadziesiąt minut. Być może wystarczy spuszczenie powietrza z kół lub wezwanie specjalistycznego holownika pomocy drogowej. Zaleca się jednak omijanie Placu Armii Krajowej i wybór tras alternatywnych np. przez most gen. Elżbiety Zawackiej.

Konsekwencje dla kierowcy TIR-a

Kierowcy za samo zignorowanie znaku zakazu tonażowego lub wysokościowego oraz spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bo tak może zostać zakwalifikowane to zdarzenie, grozi mandat karny w wysokości od 1000 do nawet 3000 złotych oraz punkty karne.

Relacja Mariusza Ludy
Uwaga: Na sygnale
TAGI: utrudnieniaDK 15ToruńOsówiecBydgoszczDW 244
Zderzenie pojazdów w Osówcu/fot. Heron 15 Pomoc Drogowa/Facebook
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