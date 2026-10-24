Dzień Kundelka obchodzili w Inowrocławiu. Zachęcali do adopcji psa [wideo]

Inowrocław obchodził Dzień Kundelka, który przypada w niedzielę (25 października). Z tej okazji zorganizowano Paradę Kundelków i psów adoptowanych przez miasto, a w Galerii Solnej na właścicieli czworonogów czekały różne atrakcje. Impreza propagowała też odpowiedzialną adopcję zwierząt ze schroniska.

- Mamy 133 pieski, które czekają na swoich nowych opiekunów - mówi Malwina Wyszomirska ze schroniska w Inowrocławiu.



Nasz reporter porozmawiał m.in. z panią Anną, która pod opiekę wzięła trzy psy. - Były porzucone. Blandyna była przywiązana w lesie do drzewa, Iskra została wyrzucona na trasie Brześć-Radziejów, a Ryszard Lwie Serce również był psem niechcianym - tłumaczy.



Parada psów przeszła do inowrocławskiej Galerii Solnej. Tam czekały takie atrakcje, jak:

