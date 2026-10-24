Dzień Kundelka obchodzili w Inowrocławiu/fot. Marcin Glapiak
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Dzień Kundelka obchodzili w Inowrocławiu. Zachęcali do adopcji psa [wideo]

Dzień Kundelka obchodzili w Inowrocławiu/fot. Marcin Glapiak
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Inowrocław obchodził Dzień Kundelka, który przypada w niedzielę (25 października). Z tej okazji zorganizowano Paradę Kundelków i psów adoptowanych przez miasto, a w Galerii Solnej na właścicieli czworonogów czekały różne atrakcje. Impreza propagowała też odpowiedzialną adopcję zwierząt ze schroniska.

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- Mamy 133 pieski, które czekają na swoich nowych opiekunów - mówi Malwina Wyszomirska ze schroniska w Inowrocławiu.

Nasz reporter porozmawiał m.in. z panią Anną, która pod opiekę wzięła trzy psy. - Były porzucone. Blandyna była przywiązana w lesie do drzewa, Iskra została wyrzucona na trasie Brześć-Radziejów, a Ryszard Lwie Serce również był psem niechcianym - tłumaczy.

Parada psów przeszła do inowrocławskiej Galerii Solnej. Tam czekały takie atrakcje, jak:

  • darmowe profesjonalne zdjęcia zwierzaków,
  • konkursy z nagrodami,
  • wystawa fotografii psów do adopcji,
  • porady specjalistów,
  • stoisko z karmą i przysmakami.

Dzień Kundelka obchodzili w Inowrocławiu/wideo Marcin Glapiak
TAGI: Dzień KundelkaInowrocławpiesschroniskoadopcja
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