Cztery tysiące drzewek posadzono w Żołędowie na finał akcji „Kręci nas recykling”

Kilkadziesiąt osób sadziło cztery tysiące sosen i jodeł w podbydgoskim Żołędowie w ramach finału akcji „Kręci nas recykling”.

Wiosną firma Oponeo za cztery znalezione w lesie opony przekazuje jedną sadzonkę drzewa. Jesienią sadzą je mieszkańcy, harcerze i wolontariusze.



- Robimy coś naprawdę przyszłościowego, mam nadzieję, że efektem będzie piękny las, który wyrośnie w przyszłości - mówi Barbara Dębicka, wolontariusz Fundacji Zielone Jutro.



- Tworzymy fajną, dużą, działającą w całej Polsce rodzinę ludzi, którzy dbają o te małe ojczyzny - mówi Dominik Dobrowolski, koordynator akcji sprzątaniowych w ramach projektu „Kręci nas recykling”. - Każdego roku coraz więcej osób, organizacji i instytucji przyłącza się do tych działań - dodaje.



W ramach kampanii „Kręci nas recykling” w całym kraju w sprzątanie lasów, parków i rzek było zaangażowanych prawie cztery tysiące osób. Zorganizowano ponad 100 akcji sprzątania i zebrano więcej niż 55 ton odpadów.



Z badań Fundacji sprzed pięciu lat wynikało, że 20 proc. osób nie wie co to są PSZOKI - i że w tych punktach selektywnej zbiórki odpadów można za darmo oddawać m.in. opony, elektrośmieci czy budowlane odpady.