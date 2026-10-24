We Włocławku trwają bezpłatne badania techniczne pojazdów. Kierowcy - korzystajcie

Wystarczy kilkanaście minut, aby sprawdzić, czy nasz samochód jest w dobrym stanie technicznym. Można to dzisiaj zrobić we Włocławku - i to bezpłatnie. Z tej propozycji skorzystał również reporter Polskiego Radia PiK - Radosław Jagieła.
- Co konkretnie jest sprawdzane? Przede wszystkim światła, poza tym skuteczność hamowania, stan hamulców przednich, tylnych, ręcznego, robimy też analizę spalin, czyli badamy takie podstawowe układy, które mają bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo jazdy - mówi Piotr Błaszczyk, diagnosta, członek Polskiego Związku Motorowego, oddział Włocławek.
- Tyle się widzi na drodze, także to mnie skłoniło do skorzystania z tej kontroli - mówi kierowca. - Lepiej sprawdzić, ewentualnie coś poprawić. Właśnie dowiedziałem się, że trzy elementy już u mnie nie działają. Dlatego zachęcam innych użytkowników dróg, bo bezpieczeństwo przede wszystkim.
Akcja będzie prowadzona do godz. 14:00. Poniżej lista stacji kontroli pojazdów, w których dzisiaj bezpłatnie można przebadać samochody osobowe i ciężarowe:
Usługi dla pojazdów osobowych i ciężarowych o DMC powyżej 3,5 ton, świadczone będą w stacjach kontroli pojazdów działających przy:
- Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki, ul. Żytnia 10
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EURO - TRANSCHEM" Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 12
- AUTO – HANDEL Jacek Turbiak, ul. Spokojna 7a i 7b
- AUTO TECHNIKA ADAM Sp. z o.o., Al. Kazimierza Wielkiego 6 B
- Zakład Obsługi Holdingu „ZOH” Sp. z o.o., ul. Toruńska 156
- MARKON s.c. Iwona Zych, Marian Zych, ul. Zielna 41 C
Natomiast w poniższych stacjach będą badane samochody osobowe i ciężarowe o DMC do 3,5 t:
- Polski Związek Motorowy, ul. Łęgska 49
- AUTO COMPLEX Agata Witowska ul. Węglowa 9
- „DYLEWSKI” Mariusz Dylewski, ul. Miła 1/3
- JU-KO-POL Jóźwiak i wspólnicy s.j. ul. Ziębia 5a
- „MAXOIL” Elżbieta Małkowska, ul. Metalowa 18; wjazd od ul. Letniej
- JAWORSKI AUTO Sp. z o.o. ul. Okrężna 2G
UWAGA: Świadczone usługi nie będą traktowane jako obowiązkowe badanie techniczne pojazdu i nie będą potwierdzane w dowodzie rejestracyjnym. Pojazdy będą przyjmowane do badań w ramach prowadzonej akcji w miarę wolnych miejsc na Stacji Kontroli Pojazdów.