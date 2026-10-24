We Włocławku trwają bezpłatne badania techniczne pojazdów. Kierowcy - korzystajcie

Wystarczy kilkanaście minut, aby sprawdzić, czy nasz samochód jest w dobrym stanie technicznym. Można to dzisiaj zrobić we Włocławku - i to bezpłatnie. Z tej propozycji skorzystał również reporter Polskiego Radia PiK - Radosław Jagieła.

- Co konkretnie jest sprawdzane? Przede wszystkim światła , poza tym skuteczność hamowania, stan hamulców przednich, tylnych, ręcznego, robimy też analizę spalin, czyli badamy takie podstawowe układy, które mają bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo jazdy - mówi Piotr Błaszczyk, diagnosta, członek Polskiego Związku Motorowego, oddział Włocławek.





- Tyle się widzi na drodze, także to mnie skłoniło do skorzystania z tej kontroli - mówi kierowca. - Lepiej sprawdzić, ewentualnie coś poprawić. Właśnie dowiedziałem się, że trzy elementy już u mnie nie działają. Dlatego zachęcam innych użytkowników dróg, bo bezpieczeństwo przede wszystkim.





Akcja będzie prowadzona do godz. 14:00 . Poniżej lista stacji kontroli pojazdów, w których dzisiaj bezpłatnie można przebadać samochody osobowe i ciężarowe:

Usługi dla pojazdów osobowych i ciężarowych o DMC powyżej 3,5 ton, świadczone będą w stacjach kontroli pojazdów działających przy:

Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki, ul. Żytnia 10

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EURO - TRANSCHEM" Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 12

AUTO – HANDEL Jacek Turbiak, ul. Spokojna 7a i 7b

AUTO TECHNIKA ADAM Sp. z o.o., Al. Kazimierza Wielkiego 6 B

Zakład Obsługi Holdingu „ZOH” Sp. z o.o., ul. Toruńska 156

MARKON s.c. Iwona Zych, Marian Zych, ul. Zielna 41 C

Natomiast w poniższych stacjach będą badane samochody osobowe i ciężarowe o DMC do 3,5 t:

Polski Związek Motorowy, ul. Łęgska 49

AUTO COMPLEX Agata Witowska ul. Węglowa 9

„DYLEWSKI” Mariusz Dylewski, ul. Miła 1/3

JU-KO-POL Jóźwiak i wspólnicy s.j. ul. Ziębia 5a

„MAXOIL” Elżbieta Małkowska, ul. Metalowa 18; wjazd od ul. Letniej

JAWORSKI AUTO Sp. z o.o. ul. Okrężna 2G



