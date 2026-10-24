Żużlowiec Piotr Baron dostanie Medal Honorowy „Thorunium". Tak podziękuje mu prezydent

Swoją decyzję prezydent Torunia Paweł Gulewski przekazał w mediach społecznościowych podkreślając zasługi Barona: „Dzięki jego strategicznemu myśleniu Klub Sportowy Toruń przeszedł tegoroczną fazę play-off bez porażki".

„Zdecydowałem o przyznaniu Medalu Honorowego „Thorunium” Piotrowi Baronowi. Torunianinowi, który poprowadził naszą drużynę do drugiego z rzędu Mistrzostwa Polski." - napisała prezydent Gulewski.



„To najwyższe odznaczenie, jakie mogę przyznać osobom szczególnie zasłużonym dla Torunia. Nieraz siedząc na trybunach Motoareny, próbowałem rozszyfrować plan Piotra. Niektóre decyzje trudno było mi (i pewnie nie tylko mi) od razu zrozumieć. Chwilę później wszystko układało się w logiczną całość. Dzięki jego strategicznemu myśleniu Klub Sportowy Toruń przeszedł tegoroczną fazę play-off bez porażki.

Panie Trenerze, dziękuję za mistrzowską strategię i historyczną obronę tytułu. Do zobaczenia 6 lutego 2027 r. na Balu Sportowca, podczas którego z dumą wręczę Panu Medal "Thorunium". - zapowiada Paweł Gulewski.







Piotr Baron to wychowanek Jana Ząbika , który licencję żużlową zdobył w 1990 roku. Wcześniej chciał zostać hokeistą.

W rozgrywkach z cyklu Drużynowych Mistrzostw Polski startował w latach 1990–2002, reprezentując kluby: Apator Toruń (1990), GKM Grudziądz (1991, 2000), Sparta (WTS) Wrocław (1992–1999, 2002) oraz TŻ Opole (2001). Jest sześciokrotnym medalistą DMP, czterokrotnie złotym (1990, 1993, 1994, 1995), srebrnym (1999) oraz brązowym (2002). Oprócz tego, czterokrotnie zdobywał medale w Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostwach Polski (złotym – 1990, srebrnym – 1991, dwukrotnie brązowym – 1992, 1993), jak również trzykrotnie w Drużynowym Pucharze Polski (złotym – 1995, dwukrotnie brązowym – 1996, 1998). W 1995 r. zdobył w Częstochowie tytuł Wicemistrza Polski Par Klubowych.

Dwukrotnie startował w finałach Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów (Pardubice 1993 – IV m., Elgane 1994 – IX m.), był również reprezentantem Polski w rozegranym w 1993 r. w Vojens finale Mistrzostw Świata Par (V m.). Trzykrotnie startował w finałach Indywidualnych Mistrzostw Polski (najlepsze wyniki: 1992 i 1993 – VI m.), jak również pięciokrotnie – w finałach Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski (najlepszy wynik: 1994 – IV m.). W swoim dorobku posiada również Brązowy (1993) oraz Srebrny Kask (1994). W 1998 r. zajął III m. w Memoriale Ryszarda Nieścieruka we Wrocławiu.

Po zakończeniu kariery był m.in. komentatorem żużlowych rozgrywek w sportowych kanałach Polsat Sport oraz TVP Sport.

Przed sezonem 2011 otrzymał propozycję objęcia stanowiska trenera klubu WTS Wrocław. Prowadził zespół w latach 2012–2016. 7 września 2016 roku złożył rezygnację ze stanowiska.

30 września 2016 podpisał kontrakt z Unią Leszno, gdzie na stanowisku menedżera zastąpił Adama Skórnickiego. Pod jego wodzą drużyna zdobyła cztery tytuły mistrzowskie z rzędu w latach 2017–2020.

Po sezonie 2023 poinformowano oficjalnie, że Baron zakończył współpracę z Unią Leszno. Natomiast jesienią 2023 ogłoszono, że zostanie trenerem KS Toruń, swojego macierzystego klubu jako zawodnik.

W Toruniu Baron szybko osiągnął historyczny rezultat. W sezonie 2025 poprowadził zespół do mistrzostwa Polski, kończąc trwającą od 2008 roku przerwę w zdobywaniu tytułu . Był to pierwszy złoty medal dla toruńskiego klubu po siedemnastu latach i jednocześnie potwierdzenie skutecznego powrotu Barona do macierzystego zespołu.

źr. Wikipedia