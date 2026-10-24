Księgarze chcą przepisów o ochronie rynku książki. „Ta ustawa zagwarantuje nam pracę"

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowuje ustawę o ochronie rynku książki. Jednym z głównych założeń ma być jednakowa cena nowej publikacji przez pierwszy rok sprzedaży. Projekt przewiduje również ograniczenie rabatów dystrybucyjnych do 45 procent oraz minimalne wynagrodzenia dla autorów i tłumaczy. Co na to księgarze?
- Ta ustawa zagwarantuje nam pracę, zagwarantuje brak zwolnień z poszczególnych zakładów: i wydawców, dystrybutorów, i księgarzy – mówi Alicja Gdańska - współwłaścicielka niesieciowej Księgarni Gdańscy we Włocławku.
- Pieniędzy na rynku książki jest bardzo mało. Jeżeli dajemy klientowi ostatecznemu, czyli państwu, 30% rabatu, to znaczy, że wszyscy w naszym ciągu, w naszym łańcuchu istnienia książki, zarabiamy o tyle mniej, ale ceny okładkowe są zawyżane po to, żeby państwu dać rabat - wyjaśnia zasady funkcjonowania tego rynku Alicja Gdańska i dodaje:
- To jak dla mnie, księgarki, rzecz zupełnie niezrozumiała. Po co wysoka cena książki? Po to, żeby dać państwu rabat? Ja bym zrobiła od razu normalną cenę książki, taką, jaka wynika z ekonomii.
- Przeciwko planowanym zmianom protestuje Porozumienie Wydawców Książek.
Czytelnictwo było naszym Tematem Tygodnia. Zobacz, co przygotowali na ten temat nasi reporterzy: TUTAJ