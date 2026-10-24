Noteć Inowrocław wygrała ze Starogardem Gdańskim/fot. Archiwum/Izabela Langner
Inowrocław

Noteć wraca do Inowrocławia. W sobotę podejmie beniaminka z Bytomia. Relacja w PR PiK

Noteć Inowrocław wygrała ze Starogardem Gdańskim/fot. Archiwum/Izabela Langner
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KSK Qemetica Noteć Inowrocław spróbuje odpowiedzieć po wyjazdowej porażce z GKS-em Tychy. W sobotę w 6. kolejce PZKosz 1. Ligi zespół Krzysztofa Szubargi podejmie beniaminka – BS Polonię Bytom. Początek spotkania w Qemetica Arenie o godz. 18:00. Relacja w audycji „Muzyka i Sport” w Polskim Radiu PiK.

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Inowrocławianie mają za sobą mecz, który wymknął im się z rąk po przerwie. W Tychach prowadzili 47:41, ale trzecią kwartę przegrali aż 13:32 i ostatecznie ulegli 77:96.

Przeciwko Polonii istotna będzie przede wszystkim poprawa gry na tablicach i większa kontrola tempa. W ostatnim spotkaniu Noteć wyraźnie przegrała zbiórkę, a po zmianie stron miała też problemy z zatrzymaniem rozpędzonych rywali.

Bytomianie są beniaminkiem rozgrywek i bazują na fizycznej obronie oraz presji na piłkę. Gospodarze będą więc musieli ograniczyć straty i lepiej wykorzystywać swoje okazje do szybkiego ataku.

KSK Qemetica Noteć Inowrocław – BS Polonia Bytom
Sobota, 24 października, godz. 18:00
Relacja w audycji „Muzyka i Sport” w Polskim Radiu PiK

Gdzie: Inowrocław
Dyscyplina: koszykówka
TAGI: Noteć InowrocławKSK Qemetica Noteć InowrocławBS Polonia BytomPZKosz 1. LigakoszykówkaInowrocławKrzysztof SzubargaQemetica ArenaPolskie Radio PiKMuzyka i Sport
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