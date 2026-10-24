Zielone jutro zaczyna się dzisiaj. Wielka akcja sadzenia lasu w Nadleśnictwie Żołędowo

Leśnicy, społecznicy i mieszkańcy posadzą pod Bydgoszczą 6 tysięcy drzew. W sobotę w Nadleśnictwie Żołędowo finał V edycji ogólnopolskiej kampanii „Kręci nas recykling". Po ciężkiej pracy będzie relaks.
- Będziemy je sadzić na takim dosyć trudnym terenie, bo to jest teren gliniasty, więc trzeba naprawdę dużo siły włożyć, żeby wykopać ten dołek, żeby to drzewko dobrze posadzić. Naprawdę trzeba będzie dużo roboty w to włożyć, ale myślę, że podołamy.
- W ramach kampanii „Kręci nas Recykling" w całym kraju w sprzątanie lasów, parków i rzek było zaangażowanych prawie 4 tys. osób.
- Zorganizowano ponad 100 akcji sprzątania i zebrano ponad 55 ton odpadów.
- Akcje sprzątania odbyły się także w naszym regionie.