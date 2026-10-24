Ubiegłoroczny finał akcji „Kręci nas recykling
Bydgoszcz

Zielone jutro zaczyna się dzisiaj. Wielka akcja sadzenia lasu w Nadleśnictwie Żołędowo

Ubiegłoroczny finał akcji „Kręci nas recykling" w Leśnictwie Osowa Góra/fot.: Natasza Trzebuchowska/archiwum
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Leśnicy, społecznicy i mieszkańcy posadzą pod Bydgoszczą 6 tysięcy drzew. W sobotę w Nadleśnictwie Żołędowo finał V edycji ogólnopolskiej kampanii „Kręci nas recykling". Po ciężkiej pracy będzie relaks.

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- Posadzimy nowe drzewka, nowy las. Mamy sadzonki 3–4-letnie – mówi Jakub Siedlecki, nadleśniczy Nadleśnictwa Żołędowo.
- Będziemy je sadzić na takim dosyć trudnym terenie, bo to jest teren gliniasty, więc trzeba naprawdę dużo siły włożyć, żeby wykopać ten dołek, żeby to drzewko dobrze posadzić. Naprawdę trzeba będzie dużo roboty w to włożyć, ale myślę, że podołamy.

- W tym dniu będzie naprawdę mnóstwo atrakcji - zapowiada Karol Łęczycki z Fundacji Zielone Jutro.
- Oprócz sadzenia lasu będzie mnóstwo konkursów, mnóstwo zabaw. Powiesimy budki dla ptaków, spotkamy się z psiakami z „Ostatniej Przystani”, z sokolnikami. Myślę, że nikt nie odejdzie stąd z pustymi rękami ani z pustym brzuchem.

Akcja sadzenia lasu rozpoczyna się o 10:00. Zbiórka na parkingu przed siedzibą Nadleśnictwa Żołędowo.

  • W ramach kampanii „Kręci nas Recykling" w całym kraju w sprzątanie lasów, parków i rzek było zaangażowanych prawie 4 tys. osób.
  • Zorganizowano ponad 100 akcji sprzątania i zebrano ponad 55 ton odpadów.
  • Akcje sprzątania odbyły się także w naszym regionie.

Mówią Jakub Siedlecki, nadleśniczy Nadleśnictwa Żołędowo i Karol Łęczycki z Fundacji Zielone Jutro
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: sadzenie lasuŻołędowokujawsko-pomorskierecyklingsadzonkiprzyrodaakcjaZielone Jutro
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