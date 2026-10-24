Zielone jutro zaczyna się dzisiaj. Wielka akcja sadzenia lasu w Nadleśnictwie Żołędowo

Leśnicy, społecznicy i mieszkańcy posadzą pod Bydgoszczą 6 tysięcy drzew. W sobotę w Nadleśnictwie Żołędowo finał V edycji ogólnopolskiej kampanii „Kręci nas recykling". Po ciężkiej pracy będzie relaks.

- Posadzimy nowe drzewka, nowy las. Mamy sadzonki 3–4-letnie – mówi Jakub Siedlecki, nadleśniczy Nadleśnictwa Żołędowo.

- Będziemy je sadzić na takim dosyć trudnym terenie, bo to jest teren gliniasty, więc trzeba naprawdę dużo siły włożyć, żeby wykopać ten dołek, żeby to drzewko dobrze posadzić. Naprawdę trzeba będzie dużo roboty w to włożyć, ale myślę, że podołamy.





- W tym dniu będzie naprawdę mnóstwo atrakcji - zapowiada Karol Łęczycki z Fundacji Zielone Jutro.

- Oprócz sadzenia lasu będzie mnóstwo konkursów, mnóstwo zabaw. Powiesimy budki dla ptaków , spotkamy się z psiakami z „Ostatniej Przystani”, z sokolnikami. Myślę, że nikt nie odejdzie stąd z pustymi rękami ani z pustym brzuchem.





Akcja sadzenia lasu rozpoczyna się o 10:00. Zbiórka na parkingu przed siedzibą Nadleśnictwa Żołędowo.