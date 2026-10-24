Włocławek stolicą światowego tańca ulicznego. Będą widowiskowe bitwy United Session

Street dance króluje w weekend we Włocławku. 400 tancerzy m.in. z Peru, USA, Finlandii i Polski bierze udział w United Session. To międzynarodowe zawody, podczas których rywalizują najlepsi tancerze z całego globu.

Będą m.in. bitwy jeden na jeden i pojedynki ekip. Na czym polegają? Wyjaśnia tancerka, choreografka i DJ-ka Kriss Boogie (Kristina Mołdoch).



- Bitwy taneczne to jest przede wszystkim improwizacja, czyli chodzi o to, żeby swój taniec dopasować do muzyki i najczęściej nie znasz tej muzyki, czyli totalna improwizacja. Później sędziowie są od tego, żeby wybrać tancerza, który lepiej to zrobił. To jest spontan - tu i teraz. Dużo zależy od tego, jakie masz dzień. I to jest piękne w tym wszystkim. Uważam, że to, co my robimy to jest prawdziwa sztuka.



- Mam swoje tak jakby kryteria, które są związane z całokształtem tańca, breakingu, po prostu wszystkiego. Takie moje główne kryteria to na pewno muzykalność i strategia, to, czy ktoś się nie powtarza, czy ktoś czysto tańczy, czy się nie potknął, czy się gdzieś nie zaciął, nie wypadł z rytmu - mówił b-boy Kleju (Tomasz Kuliś), sędzia międzynarodowych zawodów i tancerz.



