Autobusy wracają na Plac Weyssenhoffa w Bydgoszczy. Nie kursowały z powodu awarii wodociągów

Po kilkudniowych utrudnieniach, spowodowanych awarią wodociągów, autobusy ponownie będą kursować przez Plac Weyssenhoffa - poinformowali bydgoscy drogowcy.
Od soboty autobusy komunikacji miejskiej w Bydgoszczy znów będą w pełni kursować przez Plac Weyssenhoffa. Przypomnijmy, w środę z powodu pęknięcia skorodowanej rury wodociągu, zamknięto północną część ronda.
Pobliscy mieszkańcy nie mieli wody w kranach. Konieczne było rozkopanie jezdni, aby naprawić usterkę. Z powodu czwartkowego deszczu, dopiero w piątek drogowcy mogli położyć asfalt.
Roboty zostały zakończone.