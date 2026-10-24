Walka o most zachodni trwa. Czy Toruń i mieszkańcy Nieszawki wypracują kompromis?

Co dalej z mostem zachodnim dla Torunia? Mieszkańcy Małej i Wielkiej Nieszawki kategorycznie odrzucają plany Torunia z obawy przed hałasem, wywłaszczeniami i zniszczeniem przyrody.

W piątek ponownie się spotkali, by rozmawiać o alternatywnych projektach, a takie są dwa. Czy prezydent Torunia przyjmie ich propozycję? Decydujące będą rozmowy obu stron zaplanowane na przyszły tydzień.



- To spotkanie jest bardzo merytoryczne, mamy głos mieszkańców, są koncepcje w miarę ze sobą spójne, jest pewnego rodzaju rozwiązanie i w naszej ocenie jest duża przestrzeń do dyskusji i ewentualnie do ustalenia takiego wariantu akceptowalnego przez dwie strony - mówi Bartosz Zawadzki, radny gminy Wielka Nieszawka.



- Chciałam doprowadzić do tego, żeby jeszcze raz usłyszeć taki mocny mandat, w jakim kierunku nasza gmina ma pójść i go usłyszałam - wskazuje Katarzyna Streich, wójt gminy Wielka Nieszawka.



- W przyszłym tygodniu planowane jest spotkanie z prezydentem Torunia. Mamy bardzo duże oczekiwania, jeżeli chodzi o to spotkanie. Dwie alternatywne koncepcje dają zupełnie nowe spojrzenie. One są diametralnie różne od zaprezentowanych wariantów, dają przestrzeń do dyskusji, Mieszkańcy nie mówią nie - podkreśla Marcin Słoniecki, przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji gminy Wielka Nieszawka.



Kompromis będzie trudny. Choć prezydent Torunia deklaruje dialog, miasto gonią terminy i koszty.