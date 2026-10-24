Wyjątkową wystawę otwarto we Włocławku. Mówi o dawnych żałobnych zwyczajach

„Przemijanie" - to tytuł wystawy, otwartej w piątek w Muzeum „Zbiory Sztuki" we Włocławku. Wystawa tematyczna. Śmierć, pogrzeb i żałoba w Polsce od czasów baroku do okresu międzywojennego.

Wśród obiektów szaty żałobne liturgiczne, barokowe portrety trumienne, przedmioty, związane z celebrą pogrzebową. Także tablice informacyjne z opisami pogrzebowych i żałobnych zwyczajów, typowych dla szlachty, dla mieszczan i dla chłopstwa.



Autorem i komisarzem wystawy jest Jerzy Jabczyński.



- Tego typu wystawa nigdy nie była robiona w naszym dziale, zwłaszcza jeśli chodzi o odzwierciedlenie w sztuce i kulturze polskiej. Dlatego chcieliśmy to pokazać. Skupiliśmy się w przeciwieństwie do innych wystaw robionych przez inne muzea tylko na Polsce, od baroku do końca okresu międzywojennego. Mamy obrazy, grafiki, wyroby rzemiosła, ornaty i stroje liturgiczne. Posiadamy też dokumentację fotograficzną z lat 30-tych - mówi autor.



Wystawa w Muzeum „Zbiory Sztuki" we Włocławku będzie czynna do 7 marca.