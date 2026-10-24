Wystawę „Przemijanie
Włocławek

Wyjątkową wystawę otwarto we Włocławku. Mówi o dawnych żałobnych zwyczajach

Wystawę „Przemijanie" można obejrzeć we Włocławku. /fot. Marek Ledwosiński
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„Przemijanie" - to tytuł wystawy, otwartej w piątek w Muzeum „Zbiory Sztuki" we Włocławku. Wystawa tematyczna. Śmierć, pogrzeb i żałoba w Polsce od czasów baroku do okresu międzywojennego.

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Wśród obiektów szaty żałobne liturgiczne, barokowe portrety trumienne, przedmioty, związane z celebrą pogrzebową. Także tablice informacyjne z opisami pogrzebowych i żałobnych zwyczajów, typowych dla szlachty, dla mieszczan i dla chłopstwa.

Autorem i komisarzem wystawy jest Jerzy Jabczyński.

- Tego typu wystawa nigdy nie była robiona w naszym dziale, zwłaszcza jeśli chodzi o odzwierciedlenie w sztuce i kulturze polskiej. Dlatego chcieliśmy to pokazać. Skupiliśmy się w przeciwieństwie do innych wystaw robionych przez inne muzea tylko na Polsce, od baroku do końca okresu międzywojennego. Mamy obrazy, grafiki, wyroby rzemiosła, ornaty i stroje liturgiczne. Posiadamy też dokumentację fotograficzną z lat 30-tych - mówi autor.

Wystawa w Muzeum „Zbiory Sztuki" we Włocławku będzie czynna do 7 marca.

Mówi Jerzy Jabczyński
Gdzie: Włocławek
TAGI: wystawawłocławekprzemijanieżałobatradycjabarok
Wystawę „Przemijanie" można obejrzeć we Włocławku. /fot. Marek Ledwosiński Wystawę „Przemijanie" można obejrzeć we Włocławku. /fot. Marek Ledwosiński
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