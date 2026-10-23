Michał Jaros (drugi od lewej) oraz zastępcy szefa KPRM (po prawej) odwiedzili Toruń. /fot. Mariusz Luda
Toruń

Ministrowie u liderów innowacji w Toruniu. „Chcemy włączać polskie firmy w projekty rządowe”

Michał Jaros (drugi od lewej) oraz zastępcy szefa KPRM (po prawej) odwiedzili Toruń. /fot. Mariusz Luda
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Rozwój technologii kosmicznych, elektroniki i sektora data center w regionie był głównym tematem wizyty wiceministra rozwoju i technologii Michała Jarosa oraz zastępcy szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Grzegorza Karpińskiego w Toruniu.

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Przedstawiciele rządu odwiedzili cztery kluczowe firmy technologiczne, specjalizujące się w produkcji zaawansowanej elektroniki oraz bezpiecznym magazynowaniu danych.

- To co w tej chwili jest dla nas najistotniejsze włączanie jak najwięcej firm z całej Polski w wielkie projekty rządowe. Rząd realizuje program Local Content. On polega na tym, żeby wybierać po prostu polskich przedsiębiorców przy realizacji wielkich zamówień. Zaproponowałem wiceministrowi rozwoju i technologii Michałowi Jarosowi, żeby odwiedził Toruń i poznał nasze firmy, żeby miał na swoim radarze te przestrzenie, które są tutaj warte inwestowania i dostrzegania z Warszawy - mówi Grzegorz Karpiński, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Rozmawiano też o rządowym wsparciu dla innowacji i budowaniu międzynarodowej pozycji polskich firm.

Relacja Mariusza Ludy
Gdzie: Toruń
TAGI: technologiakosmostoruńdata centerministrowiewizyta
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