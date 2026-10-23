Władze powiatu inowrocławskiego nieprzekonane co do połączenia trzech szpitali w regionie

Starostwo powiatowe w Inowrocławiu krytykuje pomysł marszałka województwa Piotra Całbeckiego dotyczący konsolidacji trzech szpitali na Pomorzu i Kujawach. Chodzi o połączenie w jedną spółkę grudziądzkiego szpitala, lecznicy z Inowrocławia oraz Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

W oświadczeniu starostwa w Inowrocławiu czytamy, że władze powiatu są gotowe do dalszego prowadzenia rozmów, ale zarząd ma dużo wątpliwości w tej sprawie.



- Zdaniem zarządu włączenie do spółki szpitala w Grudziądzu, który posiada dziesięciokrotnie wyższe zadłużenie od naszej lecznicy, nie jest dobrym rozwiązaniem. Istotna jest również kwestia zasad finansowania ewentualnie utworzonej spółki i określenie roli poszczególnych wspólników- mówi Artur Kisielewicz z inowrocławskiego starostwa.



Kluczową kwestią dla władz powiatu jest doprecyzowanie roli samorządu województwa kujawsko-pomorskiego jako podmiotu wiodącego w tym zakresie. Starostwo w Inowrocławiu podkreśla, że nie dysponuje możliwością wniesienia wkładu pieniężnego w wysokości 30 procent wartości zobowiązań szpitala szacowanego na ponad 60 milionów złotych.



Zarząd powiatu w piśmie skierowanym do marszałka proponuje wniesienie wkładu niepieniężnego, czyli aportu składników majątku rzeczowego lub innych dopuszczalnych form udziału w przedsięwzięciu.