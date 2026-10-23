Starostwo powiatowe w Inowrocławiu sceptyczne co do połączenia trzech szpitali w regionie. /fot. Tatiana Adonis, Facebook (archiwum)
Inowrocław

Władze powiatu inowrocławskiego nieprzekonane co do połączenia trzech szpitali w regionie

Starostwo powiatowe w Inowrocławiu sceptyczne co do połączenia trzech szpitali w regionie. /fot. Tatiana Adonis, Facebook (archiwum)
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Starostwo powiatowe w Inowrocławiu krytykuje pomysł marszałka województwa Piotra Całbeckiego dotyczący konsolidacji trzech szpitali na Pomorzu i Kujawach. Chodzi o połączenie w jedną spółkę grudziądzkiego szpitala, lecznicy z Inowrocławia oraz Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

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W oświadczeniu starostwa w Inowrocławiu czytamy, że władze powiatu są gotowe do dalszego prowadzenia rozmów, ale zarząd ma dużo wątpliwości w tej sprawie.

- Zdaniem zarządu włączenie do spółki szpitala w Grudziądzu, który posiada dziesięciokrotnie wyższe zadłużenie od naszej lecznicy, nie jest dobrym rozwiązaniem. Istotna jest również kwestia zasad finansowania ewentualnie utworzonej spółki i określenie roli poszczególnych wspólników- mówi Artur Kisielewicz z inowrocławskiego starostwa.

Kluczową kwestią dla władz powiatu jest doprecyzowanie roli samorządu województwa kujawsko-pomorskiego jako podmiotu wiodącego w tym zakresie. Starostwo w Inowrocławiu podkreśla, że nie dysponuje możliwością wniesienia wkładu pieniężnego w wysokości 30 procent wartości zobowiązań szpitala szacowanego na ponad 60 milionów złotych.

Zarząd powiatu w piśmie skierowanym do marszałka proponuje wniesienie wkładu niepieniężnego, czyli aportu składników majątku rzeczowego lub innych dopuszczalnych form udziału w przedsięwzięciu.

Relacja Marcina Glapiaka
Gdzie: Inowrocław
TAGI: szpital grudziądzszpitaldługpołączenieinowrocławkrytyka
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