Odtworzyli wystawę „Ludzie Chin" sprzed 65 lat. Zdjęcia można oglądać w toruńskiej galerii

„Ludzie Chin" to nowa wystawa, która otwarta została otwarta w Galerii Fotografii w Toruniu.

W galerii BlackWall Gallery of Photography w Toruniu przy ul. Różanej 1 odbyła się ponowna wystawa „Ludzie Chin". To ekspozycja prezentuje zdjęcia Olgierda Gałdyńskiego wybitnego toruńskiego fotografa.



Co ciekawe, jest to rekonstrukcja wystawy artysty prezentowanej w Toruniu w 1961 roku. Zobaczyć można 60 czarno-białych niezwykle klimatycznych ujęć.



Wernisaż wystawy odbył się w czwartek.



- Premiera tej wystawy miała miejsce w 1961 roku. Olgierd Gałdyński po ukończeniu kierunku prawa w Toruniu, otrzymaniu tytułu magistra prawa, wziął się za fotografię. Początkowo tworzył własne portfolio, po czym został zatrudniony przez Centralną Agencję Fotograficzną, dzisiaj istnieje w strukturach PAP-u. Był wysyłany do różnych ciekawych krajów świata - mówi Marek Czarnecki, współautor projektu.



Jak wspomina, jemu oraz jego współautorce projektu Jadwidze Czarneckiej udało się dotrzeć do wszystkich zdjęć, które było można zobaczyć na wystawie 65 lat temu. Olgierd Gałdyński podróżował w 1959 i 1961 roku.



- Obróbce poddaliśmy 12 tysięcy negatywów. Digitalizacja odbyła się kilka lat temu. Wówczas we współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Archiwum Państwowym pozyskaliśmy najwięcej negatywów. Najwięcej czasu zajęło nam później sprawdzanie, opisywanie. Olgierd miał dobrą manierę, że wszystkie negatywy opisywał. W związku z powyższym byliśmy w stanie odtworzyć poszczególne jego cykle. Ta wystawa powstała na bazie jego opisów - opowiada Jadwiga Czarnecka.



Z autorami projektu Jadwigą i Markiem Czarneckim rozmawiała Iwona Muszytowska-Rzeszotek. Całej rozmowy można posłuchać poniżej.