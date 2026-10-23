Dorota Witt (po środku) z wyróżnieniem o reportaż „Niech usłyszą
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Dziennikarka Polskiego Radia PiK wyróżniona w Konkursie im. Jacka Stwory. Za dokument o Pauli

Dorota Witt (po środku) z wyróżnieniem o reportaż „Niech usłyszą". /fot. Michał Słobodzian
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Nasze grono reporterów z uznaniem rozrasta się. Dorota Witt, dziennikarka Polskiego Radia PiK zajęła drugie miejsce w Konkursie Stypendialnym im. Jacka Stwory, organizowanego przez Studio Reportażu Polskiego Radia.

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Wspaniałe wieści napłynęły prosto ze stolicy. Nasza koleżanka redakcyjna Dorota Witt zajęła drugie miejsce w 29. Konkursie Stypendialnym im. Jacka Stwory. Jurorzy docenili jej reportaż pt. „Niech usłyszą" i przenikliwe spojrzenie na samotność osób z zespołem Downa.

- Bardzo się cieszę z tego wyróżnienia. Jest to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy, ale dzisiaj to już tylko radość - mówi nasza reporterka.

- Dorota dołączyła do naszego radia na początku roku. Tak naprawdę dopiero wchodzi w świat reportażu radiowego. Podkreślano tutaj to takie zbliżenie, otwarcie bohaterki. Paula jest osobą bardzo samotną - podkreśla Michał Słobodzian, kierownik Redakcji Publicystki i Reportażu Polskiego Radia PiK, który towarzyszył dziennikarce podczas konkursu.

- Bardzo samotną i cieszę się, że jej historia tutaj wybrzmiała, bo to zwraca uwagę szerzej na problem osób z niepełnosprawnościami, które są często zamknięte w swoich domach. Paula mi zaufała, ale to też dlatego, że znamy się już no od kilku lat, a na ten reportaż był tylko jakby ukoronowaniem tej naszej znajomości i zaufania - dodaje Dorota Witt.

- To co najważniejsze, to kiedy był odsłuch, cała sala słuchała w milczeniu, były ogromne emocje, potem wielkie brawa. No i drugie miejsce, wyróżnienie w konkursie stypendialnym imienia Jacka Stwory. Wielkie brawa dla Doroty - zaznacza Michał Słobodzian.

Cały reportaż „Niech usłyszą" autorstwa Doroty Witt można posłuchać TUTAJ.

Spośród 15 nadesłanych prac, jury nominowało sześć reportaży, które były słuchane podczas warsztatów reporterskich towarzyszących finałowi konkursu:

  • „Niech usłyszą"- Doroty Witt z Polskiego Radia PiK
  • „Zawód: performer" - Michała Matusa z Polskiego Radia, z Programu Trzeciego
  • „Trzecie ucho" - Szymona Brandysa z Polskiego Radia Katowice
  • „Od nowa" - Karoliny Bieniek z Polskiego Radia Wrocław
  • „Sami swoi" - Krzysztofa Polasika z Polskiego Radia Poznań i obecnie z Informacyjnej Agencji Radiowej Polskiego Radia
  • „Zanim wyjmiemy zeszyty" - Viktoryii Dubouskayi z Polskiego Radia Lublin

Mówią Dorota Witt i Michał Słobodzian
TAGI: reportażniech usłysząkonkurspolskie radiodorota wittwyróżnieniestudio reportażu
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