Dziennikarka Polskiego Radia PiK wyróżniona w Konkursie im. Jacka Stwory. Za dokument o Pauli

Nasze grono reporterów z uznaniem rozrasta się. Dorota Witt, dziennikarka Polskiego Radia PiK zajęła drugie miejsce w Konkursie Stypendialnym im. Jacka Stwory, organizowanego przez Studio Reportażu Polskiego Radia.

Wspaniałe wieści napłynęły prosto ze stolicy. Nasza koleżanka redakcyjna Dorota Witt zajęła drugie miejsce w 29. Konkursie Stypendialnym im. Jacka Stwory. Jurorzy docenili jej reportaż pt. „Niech usłyszą" i przenikliwe spojrzenie na samotność osób z zespołem Downa.



- Bardzo się cieszę z tego wyróżnienia. Jest to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy, ale dzisiaj to już tylko radość - mówi nasza reporterka.



- Dorota dołączyła do naszego radia na początku roku. Tak naprawdę dopiero wchodzi w świat reportażu radiowego. Podkreślano tutaj to takie zbliżenie, otwarcie bohaterki. Paula jest osobą bardzo samotną - podkreśla Michał Słobodzian, kierownik Redakcji Publicystki i Reportażu Polskiego Radia PiK, który towarzyszył dziennikarce podczas konkursu.



- Bardzo samotną i cieszę się, że jej historia tutaj wybrzmiała, bo to zwraca uwagę szerzej na problem osób z niepełnosprawnościami, które są często zamknięte w swoich domach. Paula mi zaufała, ale to też dlatego, że znamy się już no od kilku lat, a na ten reportaż był tylko jakby ukoronowaniem tej naszej znajomości i zaufania - dodaje Dorota Witt.



- To co najważniejsze, to kiedy był odsłuch, cała sala słuchała w milczeniu, były ogromne emocje, potem wielkie brawa. No i drugie miejsce, wyróżnienie w konkursie stypendialnym imienia Jacka Stwory. Wielkie brawa dla Doroty - zaznacza Michał Słobodzian.



Cały reportaż „Niech usłyszą" autorstwa Doroty Witt można posłuchać TUTAJ.



Spośród 15 nadesłanych prac, jury nominowało sześć reportaży, które były słuchane podczas warsztatów reporterskich towarzyszących finałowi konkursu:





„Niech usłyszą"- Doroty Witt z Polskiego Radia PiK

„Zawód: performer" - Michała Matusa z Polskiego Radia, z Programu Trzeciego

„Trzecie ucho" - Szymona Brandysa z Polskiego Radia Katowice

„Od nowa" - Karoliny Bieniek z Polskiego Radia Wrocław

„Sami swoi" - Krzysztofa Polasika z Polskiego Radia Poznań i obecnie z Informacyjnej Agencji Radiowej Polskiego Radia