W Bydgoszczy podsumowano akcję „Do pracy jadę rowerem". Ile kilometrów wykręcono?

Najlepszy rowerzysta przejechał w miesiąc ponad 2400 kilometrów, a rowerzystka ponad 2000 kilometrów. Z laureatami rozmawiał nasz reporter.

- Trzeba było wstawać wcześniej, jeszcze przed pracą, aby te kilometry wyjeździć - zdradza tajemnicę sukcesu Wojciech Bulenda, zwycięzca rywalizacji, który przejechał ponad 2400 km. - Po pracy też trzeba było jeszcze dodatkowo kręcić.



- 1710 km. To głównie jazda z pracy do domu okrężną drogą - mówi Iwona Dębska z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. - Zdarzało się kilkakrotnie, że do Fordonu wracałam przez Toruń. Kocham rower. To moje życie.



W kategorii największych przedsiębiorstw wygrała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy.



Rywalizacja „Do pracy jadę rowerem" trwała od 16 września do 15 października. Organizatorami akcji był Urząd Miasta Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.