Bydgoszcz. 10 lat więzienia dla korepetytora. Sąd uznał go winnym nadużyć seksualnych wobec uczniów

Do sytuacji miało dochodzić w latach 2023–2024. 35-letni Tomasz S. nie przyznał się do winy.

Przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy zakończył się proces karny przeciwko 35-letniemu mężczyźnie oskarżonemu przez Prokuraturę Rejonową w Szubinie – Ośrodek Zamiejscowy w Żninie o nadużycia seksualne, których miał dopuścić się wobec dwóch nastoletnich uczniów pod pozorem udzielania im korepetycji.



Według ustaleń śledczych Tomasz S. wykorzystywał zależność wytworzoną wobec dwóch nastolatków, doprowadzał ich do czynności seksualnych, a także przetrzymywał w mieszkaniu.



Oprócz kary 10 lat więzienia bydgoski sąd orzekł nawiązkę na rzecz jednego z pokrzywdzonych, dożywotni zakaz wykonywania zawodów i działalności związanych m.in. z edukacją i opieką nad małoletnimi, a także 6-letni zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi i zbliżania się do nich.



Wyrok jest nieprawomocny.