Przyczyna pożaru stodoły w Klarynowie nie została jeszcze ustalona. / Fot. KP PSP Sępólno Krajeńskie
REGION

Pożar niedaleko Sępólna. Ogień w budynku gospodarczym w Klarynowie pojawił się w nocy

Przyczyna pożaru stodoły w Klarynowie nie została jeszcze ustalona. / Fot. KP PSP Sępólno Krajeńskie
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Spłonęly głównie płody rolne, a także quad i motocykl. Straty są bardzo duże. Nie zostały jeszcze oszacowane.

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Ogień w Klarynowie pojawił się około godz. 1 w nocy.

- Dyżurny niezwłocznie skierował do zdarzenia 10 zastępów straży pożarnej z powiatu sępóleńskiego, w tym 48 strażaków. Po dotarciu na miejsce zastano pożar stodoły - mówi st. kpt. Robert Ferensztajn, rzecznik sępoleńskich strażaków.

W stodole znajdowały się głównie płody rolne: 150 snopków słomy, 25 ton zboża, 3 ton nawozu, około 700 kg kukurydzy; a także quad i motocykl.

- Straty są bardzo duże. Nie zostały jeszcze oszacowane - mówi st. kpt. Robert Ferensztajn.

Przyczyna pożaru nie została jeszcze ustalona. Strażacy zabezpieczają teren i dogaszają pozostałości usunięte z budynku.

Mówi st. kpt. Robert Ferensztajn
TAGI: pożarKlarynowo
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