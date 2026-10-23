Pożar niedaleko Sępólna. Ogień w budynku gospodarczym w Klarynowie pojawił się w nocy

Spłonęly głównie płody rolne, a także quad i motocykl. Straty są bardzo duże. Nie zostały jeszcze oszacowane.

Ogień w Klarynowie pojawił się około godz. 1 w nocy.



- Dyżurny niezwłocznie skierował do zdarzenia 10 zastępów straży pożarnej z powiatu sępóleńskiego, w tym 48 strażaków. Po dotarciu na miejsce zastano pożar stodoły - mówi st. kpt. Robert Ferensztajn, rzecznik sępoleńskich strażaków.



W stodole znajdowały się głównie płody rolne: 150 snopków słomy, 25 ton zboża, 3 ton nawozu, około 700 kg kukurydzy; a także quad i motocykl.



- Straty są bardzo duże. Nie zostały jeszcze oszacowane - mówi st. kpt. Robert Ferensztajn.



Przyczyna pożaru nie została jeszcze ustalona. Strażacy zabezpieczają teren i dogaszają pozostałości usunięte z budynku.