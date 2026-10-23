Bydgoska Pesa zatrudnia około 4 tys. pracowników w zakładach produkcyjnych i serwisowych. / Fot. PESA
Bydgoszcz

Bydgoska Pesa wchodzi na indyjski rynek. Podpisała umowę o współpracy z Jupiter Wagons

Bydgoska Pesa zatrudnia około 4 tys. pracowników w zakładach produkcyjnych i serwisowych. / Fot. PESA
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Umowę zawarto podczas odbywającego się w Delhi Polsko-Indyjskiego Forum Gospodarczego, będącego jednym z wydarzeń towarzyszących wizycie premiera Donalda Tuska w Indiach.

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Jupiter Wagons to indyjski producent wagonów towarowych i pasażerskich oraz komponentów i elementów infrastruktury kolejowej. Produkuje m.in. wagony dla Kolei Indyjskich i przewoźników prywatnych.

Porozumienie przewiduje współpracę w trzech obszarach: uruchomienie produkcji lokomotyw i pojazdów pasażerskich na bazie technologii Pesy, wspólne projekty związane z dekarbonizacją kolei, w tym rozwój pojazdów zasilanych wodorem oraz dostawy i produkcję komponentów.

- Indie to w kontekście kolei jeden z najbardziej atrakcyjnych rynków świata. Przyglądamy się mu od lat, a teraz zyskujemy partnera, z którym będziemy mogli wspólnie realizować projekty i dostarczać pojazdy dla indyjskich przewoźników. To może być dla nas jeden z najważniejszych rynków poza Europą - twierdzi Krzysztof Zdziarski, prezes Pesy.

Aktualnie spółka produkuje pojazdy dla przewoźników z Rumunii, Czech i Niemiec. W czerwcu Grupa Pesa sfinalizowała przejęcie niemieckiego producenta tramwajów HeiterBlick, a w lipcu podpisała porozumienie o współpracy z Hitachi Rial. Firmy razem biorą udział w przetargu na dostawy pojazdów bardzo dużych prędkości dla PKP Intercity, a porozumienie zakłada również transfer do Pesy technologii spawania aluminium i konstrukcji piętrowych oraz wspólne projekty na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Skandynawii.

  • Pesa jest w Polsce czołowym producentem pojazdów szynowych.
  • Wyprodukowane przez spółkę pociągi i tramwaje kursują we wszystkich polskich regionach.
  • Zatrudnia około 4 tys. pracowników w zakładach produkcyjnych i serwisowych.
  • Większościowym akcjonariuszem Pesy jest Polski Fundusz Rozwoju, który posiada 99,78 proc. akcji.

Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: PESAinwestycjebiznespieniądzeIndie
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