Bydgoska Pesa wchodzi na indyjski rynek. Podpisała umowę o współpracy z Jupiter Wagons

Umowę zawarto podczas odbywającego się w Delhi Polsko-Indyjskiego Forum Gospodarczego, będącego jednym z wydarzeń towarzyszących wizycie premiera Donalda Tuska w Indiach.

Jupiter Wagons to indyjski producent wagonów towarowych i pasażerskich oraz komponentów i elementów infrastruktury kolejowej. Produkuje m.in. wagony dla Kolei Indyjskich i przewoźników prywatnych.



Porozumienie przewiduje współpracę w trzech obszarach: uruchomienie produkcji lokomotyw i pojazdów pasażerskich na bazie technologii Pesy, wspólne projekty związane z dekarbonizacją kolei, w tym rozwój pojazdów zasilanych wodorem oraz dostawy i produkcję komponentów.



- Indie to w kontekście kolei jeden z najbardziej atrakcyjnych rynków świata. Przyglądamy się mu od lat, a teraz zyskujemy partnera, z którym będziemy mogli wspólnie realizować projekty i dostarczać pojazdy dla indyjskich przewoźników. To może być dla nas jeden z najważniejszych rynków poza Europą - twierdzi Krzysztof Zdziarski, prezes Pesy.



Aktualnie spółka produkuje pojazdy dla przewoźników z Rumunii, Czech i Niemiec. W czerwcu Grupa Pesa sfinalizowała przejęcie niemieckiego producenta tramwajów HeiterBlick, a w lipcu podpisała porozumienie o współpracy z Hitachi Rial. Firmy razem biorą udział w przetargu na dostawy pojazdów bardzo dużych prędkości dla PKP Intercity, a porozumienie zakłada również transfer do Pesy technologii spawania aluminium i konstrukcji piętrowych oraz wspólne projekty na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Skandynawii.



