We Włocławku odbędzie się w tym roku kwesta na cmentarzu. Znamy pierwsze szczegóły

Sprawa ważyła się do ostatniej chwili. W mieście nie ma organizacji, która - wzorem innych miast - na stałe przeprowadzałaby takie zbiórki.
Po kilku latach przerwy kwestę zorganizowało Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, a w ubiegłym roku Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Eurointegracja". Właśnie ta organizacja zarejestrowała formalnie tegoroczną kwestę.
- Organizatorem zbiórki jest „Eurointegracja" oraz miasto Włocławek. W tym roku zbieramy na renowację nagrobka pułkownika Wojciecha Gromczyńskiego - mówi Jakub Sztejnwald z Urzędu Miasta we Włocławku.
Kim jest ta postać? To dowódca obrony Włocławka w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku.
Pieniądze do puszek będą zbierali członkowie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Eurointegracja", a także władze Włocławka. Ale nie tylko.
- Chętni, którzy chcieliby pomóc przy zbiórce, mogą zgłosić się do Urzędu Miasta we Włocławku. Wystarczy wypełnić odpowiednie dokumenty - mówi Jakub Sztejnwald.