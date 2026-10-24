Grób płk. Wojciecha Gromczyńskiego/ Fot. Wikipedia
Włocławek

We Włocławku odbędzie się w tym roku kwesta na cmentarzu. Znamy pierwsze szczegóły

Grób płk. Wojciecha Gromczyńskiego/ Fot. Wikipedia
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Sprawa ważyła się do ostatniej chwili. W mieście nie ma organizacji, która - wzorem innych miast - na stałe przeprowadzałaby takie zbiórki.

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Po kilku latach przerwy kwestę zorganizowało Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, a w ubiegłym roku Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Eurointegracja". Właśnie ta organizacja zarejestrowała formalnie tegoroczną kwestę.

- Organizatorem zbiórki jest „Eurointegracja" oraz miasto Włocławek. W tym roku zbieramy na renowację nagrobka pułkownika Wojciecha Gromczyńskiego - mówi Jakub Sztejnwald z Urzędu Miasta we Włocławku.

Kim jest ta postać? To dowódca obrony Włocławka w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku.

Pieniądze do puszek będą zbierali członkowie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Eurointegracja", a także władze Włocławka. Ale nie tylko.

- Chętni, którzy chcieliby pomóc przy zbiórce, mogą zgłosić się do Urzędu Miasta we Włocławku. Wystarczy wypełnić odpowiednie dokumenty - mówi Jakub Sztejnwald.

Relacja Marka Ledwosińskiego
Gdzie: Włocławek
TAGI: WłocławekkwestapieniądzecmentarzWszystkich Świętych
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