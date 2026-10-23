Zmiana czasu na zimowy: pracujący w nocy będą pracować dłużej, ale zarobią więcej

W najbliższy weekend, w nocy z 24 na 25 października, nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. Oznacza to cofnięcie o godz. 3 wskazówek zegarów na godz. 2.

Analitycy firmy Personnel Service przypominają, że dla pracowników nocnych zmian - m.in. w fabrykach, magazynach, szpitalach, ochronie czy na kolei - nocna zmiana czasu wiąże się z dodatkową godziną pracy, za którą należy się wyższe wynagrodzenie.



Dodatkowa godzina w związku ze zmianą czasu to - według Kodeksu pracy - praca w godzinach nadliczbowych przypadająca w porze nocnej. Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje za nią, oprócz normalnego wynagrodzenia za godzinę pracy, dodatek za nadgodziny w wysokości 100 proc. godzinowej stawki oraz dodatek za pracę w nocy w wysokości 5,46 brutto zł za godzinę.



Z wyliczeń Personnel Service wynika, że pracownik zatrudniony na umowie o pracę i zarabiający płacę minimalną otrzyma za dodatkową godzinę 60,07 zł brutto. Otrzymującym miesięczne wynagrodzenie w wysokości 6 500 zł przysługuje za dodatkową godzinę 79,32 zł brutto, a zarabiającym 8 000 zł - 96,36 zł brutto.



Pracodawca może zamiast pieniędzy za przepracowaną nadgodzinę oddać czas wolny. Wtedy jednak pracownik nie dostaje stuprocentowego dodatku za nadgodziny. Dodatek nocny musi natomiast zostać wypłacony.



Powyższe wyliczenia nie dotyczą osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych i kontraktach B2B, które nie mają prawa do dodatku nocnego ani dodatku za nadgodziny. Odrębne zasady obowiązują też funkcjonariuszy, np. policjantów i strażaków.



Powrót do czasu letniego nastąpi w ostatni weekend marca.