LE: Lech z punktem. Remis z angielską ekipą. Jagiellonia z wyraźną domową porażką [wyniki]

Lech Poznań otworzył dorobek punktowy w fazie zasadniczej Ligi Europy. Mistrzowie Polski w 3. kolejce zremisowali u siebie z niepokonanym jak dotąd w rozgrywkach Sunderlandem 1:1. Dużo mniej powodów do optymizmu miała Jagiellonia Białystok. Drugi polski zespół uległ na własnym stadionie Anderlechtowi aż 0:3.
Wyniki:
Lech Poznań – Sunderland 1:1 (0:1)
Bramki: Bengtsson (70) – Tutierov (2)
Lech: Lis – Pereira, Skrzypczak, Yegbe, Gurgul – Kozubal, Murawski (82. Agnero), Walemark (82. Berggren), Rodriguez (62. Bengtsson), Hakans (62. Palma) – Ishak (87. Jagiełło)
Jagiellonia Białystok – Anderlecht 0:3 (0:1)
Bramki: Cvetković (22), Winkler (72), Seke (80)
Jagiellonia: Abramowicz – Conceicao, Vital, Kobayashi, Montoia – Klynge (77. Romanczuk), Finndell (46. Sow), Kozłowski – Jóźwiak (65. Agbonifo), Szmyt (65. Ćirković), Prelec (82. Imaz)