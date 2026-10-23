Co robić w weekend w Kujawsko-Pomorskiem? Wydarzenia 23–25 października [przewodnik]

Koncerty, spektakle, warsztaty, wystawy i wydarzenia sportowe – sprawdź, co będzie się działo w weekend 23–25 października 2026 roku w Bydgoszczy, Toruniu i innych miastach województwa kujawsko-pomorskiego.
Piątek, 23 października 2026
BYDGOSZCZ
- Godz. 18, foyer MCK - Figuracja ewolucyjna - wernisaż wystawy malarstwa i rysunku Michała Kakuszke - wstęp wolny, wystawa potrwa do 17 listopada,
- Godz. 18, Zespół Pałacowo-Parkowy Ostromecko, Sala balowa im. A. Szwalbego - koncert węgierskiego saksofonisty Viktora Tóth - Obowiązują darmowe wejściówki, które są do odbioru stacjonarnie: w kasie Kina Orzeł w Bydgoszczy oraz w recepcji Pałacu Nowego w Ostromecku,
- Godz. 18, Światłownia - koncert Remigiusza Szumana - bilety do kupienia TUTAJ,
- Godz. 19, Teatr Adria - „W starym kinie. Recital Tamary Arciuch”, recital piosenek z dwudziestolecia międzywojennego - bilety do kupienia TUTAJ,
- Godz. 19, Teatr Polski - Festiwal Prapremier, film pt. Las w reżyserii Alana Dilwortha,
- Godz. 20, Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego - Odlotowa 5 nocą - bieg na bydgoskim lotnisku, na drodze startowej - obowiązują ZAPISY.
- Godz. 16:30, Toruńska Agenda Kulturalna - Drugie życie ubrań – warsztaty ZERO WASTE - wstęp wolny,
- Godz. 19, Teatr Horzycy - spektakl „Na ostrzu noża” w reżyserii Piotra Ratajczaka. Bilety do kupienia TUTAJ,
- Godz. 19, Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny - Mała Miss, polska prapremiera musicalu na podstawie nagrodzonego Oscarem filmu „Little Miss Sunshine” to pełna humoru i wzruszeń historia rodziny Hooverów, która próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. Bilety do kupienia TUTAJ.
- Godz. 16, Filia nr 7 Biblioteki Miejskiej – Warsztaty kreatywne „Straszne historie”. Zajęcia przygotowano dla dzieci od 6. roku życia. Organizatorzy zapowiadają twórczą zabawę, tajemniczy klimat i aktywności inspirowane Halloween,
- Godz. 16:30, Filia nr 1 Biblioteki Miejskiej – XIV edycja konkursu ekologicznego „Zrób coś ładnego, prawie z niczego”. Wydarzenie jest skierowane do uczniów klas I–III. Konkurs promuje kreatywne wykorzystanie materiałów i działania związane z ekologią.
- Godz. 12, Zbiory Sztuki, ul. Zamcza 10/12 – Otwarcie wystawy „Przemijanie. Śmierć, pogrzeb i żałoba w Polsce od baroku do lat 30. XX w.”. Ekspozycja poświęcona jest dawnym obyczajom związanym ze śmiercią, pochówkiem i żałobą.
- Godz. 17, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi – „Piątek w Muzeum”: promocja książki Dawida Schoenwalda „Przedwojenne pomniki i tablice pamiątkowe Grudziądza”. Spotkanie będzie okazją do poznania publikacji poświęconej miejskim pomnikom i tablicom pamiątkowym sprzed II wojny światowej,
- Godz. 19, Klub Akcent – „PUNK ROCK LIVE W KLUBIE AKCENT”. Na scenie wystąpią zespoły Cela nr 3, Sandały Mariana i Omar Plavinsky. Organizatorzy zapowiadają wieczór z polskim punkiem i muzyką alternatywną; bilety kosztują 50 zł w przedsprzedaży i 60 zł w dniu koncertu,
- Godz. 19-21, Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1 – „Muzyka w ciemności”, projekt „Two Souls”. Koncert odbędzie się w niemal całkowitym mroku, zachęcając publiczność do skupienia się na dźwięku i muzycznych emocjach. Bilety kosztują od 50 do 60 zł.
BYDGOSZCZ
- Godz. 8:30-ok. 20, HSW Immobile Łuczniczka - Otwarty Puchar Polski Młodzików, Kadetów i Juniorów w Taekwondo Olimpijskim - wstęp wolny (8:30- 13:30 Walki eliminacyjne, 13:30 - 14:00 Przerwa obiadowa, 14:00 - 14:15 Otwarcie zawodów, 14:15 - 19:30 Walki półfinałowe i finałowe, 19:30 Wręczenie pucharów za klasyfikację drużynową),
- Godz. 9, Las za Muzeum Wodociągów, ul. Gdańska 242 przy ul. Konarskiego – Kujawsko-Pomorski Bieg dla Dzieciństwa bez Przemocy. Uczestnicy pobiegną, by wyrazić solidarność z dziećmi i sprzeciw wobec przemocy. Udział jest bezpłatny, nie obowiązuje limit wieku, ale należy wcześniej zarejestrować się w systemie parkrun Polska,
- Godz. 11, park nad Starym Kanałem Bydgoskim - II Bieg Urodzinowy Kanału Bydgoskiego im. Leonarda Pietraszaka,
- Godz. 12-20, Hala Pomp-Muzeum Wodociągów - można przyjść i pograć w gry planszowe, jak GlucoHero (twórcą jest Bydgoszczanin Jacek Kujawa, to gra karciana, która pomaga zrozumieć cukrzycę typu 1). Poza tym nowości od Alis Games, muzyczny Hitster, sesje RPG, szachy, puzzle, malowanie figurek i bogata biblioteka gier dostępnych dla uczestników - wstęp wolny,
- Godz. 15 i 19, Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny - Mała Miss, polska prapremiera musicalu na podstawie nagrodzonego Oscarem filmu „Little Miss Sunshine” to pełna humoru i wzruszeń historia rodziny Hooverów, która próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. Bilety do kupienia TUTAJ,
- Godz. 16, Otwarta Przestrzeń Światłownia - Początek XVI Festiwalu Widzących Duszą „Muzyka otwiera oczy”. W programie: ok. godz. 19.00 – recital laureata XV edycji Festiwalu – Krzysztof Wysocki, ok. godz. 20.00 wytypowanie przez jury uczestników Koncertu Laureatów,
- Godz. 16-18, Galeria Pomorska - Wróżby i dymiące dynie! Rodzinne eksperymenty. Najmłodsi będą mogli stworzyć efektowne „dymiące” dynie, a dorośli sprawdzą, co może przynieść im los. Nie zabraknie także animacji, dekoracji w klimacie Halloween i specjalnej ścianki do rodzinnych zdjęć. Wstęp wolny,
- Godz. 18, ul. Sportowa 2 - 7. kolejka I ligi piłki ręcznej mężczyzn w grupie A: PROMAR AZS UKW Bydgoszcz - SPR Wybrzeże Gdańsk,
- Godz. 19, Eljazz - koncert Buby Badjie Kuyateh & Łukasz Dembiński, połączenie ethno jazzu, world music i muzyki relaksacyjnej. Za wstęp można zapłacić TUTAJ,
- Godz. 19, Opera Nova - premiera musicalu „Piotruś Pan i Wanda”,
- Godz. 19, Teatr Polski - Festiwal Prapremier, film pt. Las w reżyserii Alana Dilwortha,
- Godz. 20, Grupa Moderator Arena - The Simon & Garfunkel Story - spektakl muzyczny poświęcony twórczości Paula Simona i Arta Garfunkela. Bilety od 150 złotych dostępne w serwisach: eBilet, Eventim, Ticketmaster, Kup Bilecik.
- Godz. 9, Lasek na Skarpie, ul. Olimpijska – Kujawsko-Pomorski Bieg dla Dzieciństwa bez Przemocy. Uczestnicy pobiegną, by wyrazić solidarność z dziećmi i sprzeciw wobec przemocy. Udział jest bezpłatny, nie obowiązuje limit wieku, ale należy wcześniej zarejestrować się w systemie parkrun Polska,
- Godz. 11, Muzeum Okręgowe w Toruniu - „Dobrze się składa. Cykl warsztatów origami” – nauka tworzenia papierowych form dla osób średniozaawansowanych,
- Godz. 17, Dwór Artusa - Pokaz filmu pt. „Finding Andrew” i spotkanie z Sebastianem Płocharskim, autorem zdjęć do filmu. Wstęp wolny,
- Godz. 19, Teatr Horzycy - tragikomedia pt. „Udręka życia” w reżyserii Evy Rysovej. Bilety do kupienia TUTAJ,
- Godz. 19-21, CKK Jordanki - spektakl pt. „Prawda” w reżyserii Wojciecha Malajkata. To brawurowa komedia o historii pewnego kłamstwa. Bilety do kupienia TUTAJ.
- Godz. 9, Nowy Park Solankowy, ul. Rąbińska – Kujawsko-Pomorski Bieg dla Dzieciństwa bez Przemocy. Uczestnicy pobiegną, by wyrazić solidarność z dziećmi i sprzeciw wobec przemocy. Udział jest bezpłatny, nie obowiązuje limit wieku, ale należy wcześniej zarejestrować się w systemie parkrun Polska,
- Godz. 9, Czytelnia Regionalna Biblioteki Miejskiej – Finał Wojewódzkiego Konkursu Interpretacji Prozy „Bunt młodych przed końcem świata”. Uczestnicy zaprezentują swoje umiejętności interpretacji tekstów literackich,
- Godz. 10, mała sala Qemetica Arena Hali Widowiskowo-Sportowej – Turniej Szachowy z cyklu Grand Prix Inowrocławia. W turnieju spotkają się miłośnicy królewskiej gry. Według miejskiego kalendarza udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
- Godz. 9, Park na Słodowie, ul. Szpitalna – Kujawsko-Pomorski Bieg dla Dzieciństwa bez Przemocy. Uczestnicy pobiegną, by wyrazić solidarność z dziećmi i sprzeciw wobec przemocy. Udział jest bezpłatny, nie obowiązuje limit wieku, ale należy wcześniej zarejestrować się w systemie parkrun Polska,
- Godz. 10, Muzeum Historii Włocławka – Spotkanie historyczne „Dzieje cmentarzy we Włocławku”. Tomasz Wąsik opowie o historii włocławskich nekropolii od średniowiecza do współczesności, a Jakub Szachewicz przybliży dzieje nieistniejącego cmentarza św. Antoniego na Dziadowie. Wstęp odbywa się w ramach biletu do muzeum: 14 zł za bilet normalny i 9 zł za ulgowy.
- Godz. 9, Las Komunalny przy ul. Konarskiego – Kujawsko-Pomorski Bieg dla Dzieciństwa bez Przemocy. Uczestnicy pobiegną, by wyrazić solidarność z dziećmi i sprzeciw wobec przemocy. Udział jest bezpłatny, nie obowiązuje limit wieku, ale należy wcześniej zarejestrować się w systemie parkrun Polska,
- Godz. 10, Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego, ul. Legionów 28 – Gra miejska „Córki Grudziądza”. Uczestnicy zmierzą się z zadaniami i zagadkami dotyczącymi czterech bohaterek projektu „Grudziądzanki. Nieznane bohaterki miasta”: Ireny Szydłowskiej, Teresy Maj, Władysławy Staruszkiewicz i Salomei Sujkowskiej. Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia, a dla najlepszych drużyn przewidziano nagrody,
- Godz. 18, Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1 – Koncert „W dwóch językach polskich. Muzyka Ciał. Rytm”. Wystąpi zespół złożony z osób słyszących i Głuchych, wykonujący muzykę z wykorzystaniem polskiego języka fonicznego i Polskiego Języka Migowego. Wydarzenie odbywa się w ramach programu „Kultura Dostępna”, a bezpłatne wejściówki można odebrać w kasie teatru.
- Godz. 9, Lasek Miejski, ul. Świerkowa – Kujawsko-Pomorski Bieg dla Dzieciństwa bez Przemocy. Uczestnicy pobiegną, by wyrazić solidarność z dziećmi i sprzeciw wobec przemocy. Udział jest bezpłatny, nie obowiązuje limit wieku, ale należy wcześniej zarejestrować się w systemie parkrun Polska,
- Godz. 14, obiekt sportowy OSiR w Brodnicy - mecz piłki nożnej na poziomie IV ligi między Spartą Brodnica a Tłuchovią Tłuchowo.
- Godz. 9, ul. Tucholska – Kujawsko-Pomorski Bieg dla Dzieciństwa bez Przemocy. Uczestnicy pobiegną, by wyrazić solidarność z dziećmi i sprzeciw wobec przemocy. Udział jest bezpłatny, nie obowiązuje limit wieku, ale należy wcześniej zarejestrować się w systemie parkrun Polska.
BYDGOSZCZ
- Godz. 9:15, Centrum Rekreacji Astoria - Bydgoska Liga Pływacka - cykl 6 zawodów dla amatorów pływania,
- Godz. 9:30, Gdańska 47A, za Rywalem - Frymark bydgoski, czyli cykliczny jarmark z produktami ekologicznymi, regionalnymi i rękodziełem,
- Godz. 11 - Sekrety Bydgoskich Kamienic - Śladami Józefa Święcickiego - spacer z przewodnikiem połączony z grą miejską, udział bezpłatny,
- Godz. 11-17, Hotel City - Targi Ślubne,
- Godz. 16, Over the Under, ul. Dworcowa 51 - koncert laureatów XVI Festiwalu Widzących Duszą „Muzyka otwiera oczy” W programie: ok. godz. 17:30 – ogólnopolska premiera filmu dokumentalnego reżysera Michała Wojtasika pt. „Czarne słońce”. Opowiada o utracie wzroku w oparciu o doświadczenia życiowe szefa bydgoskiej Światłowni, Grzegorza Dudzińskiego. Jest fragmentem większej całości, czyli powstającego pełnometrażowego filmu dokumentalnego pt. „Niewidzialne”. Około godz. 18.00 - Nie spoczniemy - Muzyczna podróż z Sewerynem Krajewskim, koncert w wykonaniu Pawła Wenderskiego z zespołem,
- Godz. 18, Akademia Muzyczna - Koncert Symfoniczny Inaugurujący II edycję Festiwalu New Start New Stars,
- Godz. 19, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury - Festiwal Prapremier, szkic sceniczny pt. „Strach zżera duszę” autorstwa Huberta Sulimy.
- Godz. 14, Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny - Mała Miss, polska prapremiera musicalu na podstawie nagrodzonego Oscarem filmu „Little Miss Sunshine” to pełna humoru i wzruszeń historia rodziny Hooverów, która próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. Bilety do kupienia TUTAJ,
- Godz. 18, Teatr Horzycy - spektakl „Na ostrzu noża” w reżyserii Piotra Ratajczaka. Bilety do kupienia TUTAJ,
- Godz. 18-20, CKK Jordanki - koncert Krzysztofa Cugowskiego & Zespołu Mistrzów, premierowe piosenki z nowej płyty pt. „Wiek to tylko liczba”. Bilety do kupienia TUTAJ.
- Godz. 16 i 19, Centrum Kultury Teatr – „Orkiestra Księżniczek – Koncert Wiedeński 2”, część druga. Publiczność usłyszy muzykę klasyczną w widowiskowej oprawie, z udziałem solistów i baletu. Organizator zapowiada ponad dwugodzinny koncert, a bilety kosztują od 199 do 229 zł.
- Godz. 11, obiekt sportowy OSiR w Brodnicy – mecz piłki nożnej w ramach rozgrywek A klasy między zespołami UKS Gol Brodnica i Piast Łasin,
- Godz. 14, obiekt sportowy OSiR w Brodnicy – mecz piłki nożnej w ramach rozgrywek B klasy między rezerwami Sparty Brodnica a klubem Ulani Skępsk.