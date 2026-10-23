„Wilcze dzieci
Toruń

Ekipa filmu „Wilcze dzieci” na toruńskiej Starówce. Jolanta Fraszyńska gra Wandę Szuman

„Wilcze dzieci" to nowy polski film fabularny, do którego zdjęcia właśnie realizowane są w Toruniu/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek
Wielkość czcionkiAa

„Wilcze dzieci" to nowy polski film fabularny, do którego zdjęcia właśnie realizowane są w Toruniu. Akcja filmu osadzona jest w latach 50. XX wieku. Ważną bohaterką tej opowieści będzie Wanda Szuman, legendarna toruńska działaczka społeczna, która całe swoje życie poświęciła pomocy dzieciom. Nie jest to jednak obraz biograficzny.

„Morderstwo w Filharmonii” na bydgoskim lotnisku. Film kręcono m.in. w Polskim Radiu PiK
„Morderstwo w Filharmonii” na bydgoskim lotnisku. Film kręcono m.in. w Polskim Radiu PiK
„Morderstwo w filharmonii”. Znamy datę premiery filmu kręconego w Bydgoszczy [zwiastun]
„Trzy pieśni” w reżyserii Bydgoszczanina Krzysztofa Nowickiego z Grand Prix na międzynarodowym festiwalu
Mikołaj Trzaska nagrodzony podczas FONOMO Music & Film Festival w Bydgoszczy
FONOMO Music & Film Festival w Bydgoszczy. Nagrodę im. Poli Negri odbierze Mikołaj Trzaska

- Punktem wyjścia była historia izolowanych dzieci - wyjaśniał podczas konferencji prasowej reżyser Radosław Dunaszewski.

- Ta historia zainteresowała mnie od strony dzieci chowanych w izolacji przez ich rodziców - wyjaśnia reżyser. - To, co było największą tajemnicą i właściwie jest do dzisiaj tajemnicą, czyli losy tych rodziców i tego, co się stało, że tak bardzo zamknęli się przed światem, że doprowadzili do takiej sytuacji i nie widzieli, co się dzieje z dziećmi.

Wandę Szuman w filmie „Wilcze dzieci" zagra Jolanta Fraszyńska, która przyznaje, że rola jest dla niej szczególnym wyróżnieniem i wyzwaniem.

- Wanda Szuman tak pięknie pochylała się nad dziećmi. Ja Ukończyłam studium wychowania przedszkolnego, czyli jakby jest taka klamra, gdy gram tak ważną pedagożkę. No, to jest dla mnie potężna rzecz, czuję też ogromną radość, że szerszej publiczności powiemy o kimś takim, bo wszyscy wiedzą, kto to jest Korczak, natomiast o Wandzie nie wie nikt - mówiła Jolanta Fraszyńska.


  • W piątek ekipa filmowa pracować będzie na ulicy Piekary, Panny Marii oraz przyległych fragmentach ulic Fosa Staromiejska i Różana. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami z powodu zamknięcia ulic.
  • Kolejne zdjęcia powstaną na Śląsku i potrwają do końca listopada.
  • Premiera filmu zaplanowana jest na przyszły rok.
  • Produkcja dofinansowana została ze środków Funduszu Filmowego Kujawy-Pomorze.

Mówi Radosław Dunaszewski Mówi Jolanta Fraszyńska
Gdzie: Toruń
TAGI: filmWilcze dzieciToruńWanda SzumanJolanta Fraszyńskastarówkaekipafilmowahistoria
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja „Morderstwo w Filharmonii” na bydgoskim lotnisku. Film kręcono m.in. w Polskim Radiu PiK

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Toruń

Ekipa filmu „Wilcze dzieci” na toruńskiej Starówce. Jolanta Fraszyńska gra Wandę Szuman

„Wilcze dzieci" to nowy polski film fabularny, do którego zdjęcia właśnie realizowane są w Toruniu. Akcja filmu osadzona jest w latach 50. XX wieku. Ważną…

Iwona Muszytowska-Rzeszotek KB
2026-10-23, 07:55
Bydgoszcz

„Morderstwo w Filharmonii” na bydgoskim lotnisku. Film kręcono m.in. w Polskim Radiu PiK

Aktorzy, duży fiat i kącik PRL. W Porcie Lotniczym Bydgoszcz pasażerów witali nietypowi goście. W ten sposób twórcy „Morderstwa w Filharmonii” promowali…

Damian Klich JW
2026-10-22, 16:30
Bydgoszcz

„Piotruś Pan i Wanda” po raz pierwszy w Operze Nova w Bydgoszczy. Spektakl dla całej rodziny

To musical familijny z muzyką Szymona Godziemby Trytka, według scenariusza Emila Płoszajskiego w reżyserii Agnieszki Płoszajskiej, premierowo zostanie pokazany…

Magda Jasińska JW
2026-10-22, 10:00
Bydgoszcz

Wojna na Ukrainie bez bohaterstwa. Ludzkie dylematy konfliktu na Festiwalu Prapremier

Kolejny dzień 25. Festiwalu Prapremier przyniósł spektakl Teatru im. Stefana Jaracza z Łodzi w reżyserii dyrektora Pawła Łysaka (niegdyś szefa bydgoskiej…

Ewa Dąbska-Wieczorkowska KB
2026-10-22, 06:00
Bydgoszcz

35 lat na estradzie. Krzysztof Herdzin będzie świętował z orkiestrą Filharmonii Pomorskiej

Krzysztof Herdzin jest znanym pianistą, kompozytorem, aranżerem, pedagogiem. Do wszystkiego doszedł sam. Sam nauczył się improwizacji, instrumentacji, aranżacji…

Magda Jasińska DW
2026-10-21, 22:45
Kultura

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek i Formy „Spotkania” w Toruniu rozstrzygnięty

„Bibuła w tapczanie” Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku najlepszym spektaklem 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy „Spotkania”…

Iwona Muszytowska-Rzeszotek DW
2026-10-21, 18:50
Bydgoszcz

„Morderstwo w filharmonii”. Znamy datę premiery filmu kręconego w Bydgoszczy [zwiastun]

Już 20 listopada w kinach w całej Polsce odbędzie się premiera filmu pt. „Morderstwo w filharmonii”. Sceny były kręcone w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy…

BN
2026-10-21, 14:21
Bydgoszcz

Zajrzeliśmy za kulisy cyklu „Próba dźwięku”. Audycja „W dobrą stronę" z bydgoskiego MCK-u [zdjęcia]

W audycji „W dobrą stronę” odwiedziliśmy we wtorek Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, gdzie trwały przygotowania do finału trzeciej odsłony Próby…

Wiktor Sobociński MG
2026-10-20, 18:10
Bydgoszcz

New Start, New Stars. Wyjątkowy koncert na początek roku akademickiego w Bydgoszczy

New Start, New Stars to tytuł festiwalu, który ma pokazać najsłynniejszych muzyków związanych z kampusem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Magda Jasińska DW
2026-10-20, 16:25
Świecie nad Wisłą

Książka tradycyjna czy może cyfrowa? Biblioteka w Świeciu idzie z duchem czasu

Jak czytanie to oczywiście biblioteka. Nasz reporter sprawdzał czym charakteryzuje się ta nowoczesna cyfrowa. W tym celu odwiedził Powiatową Bibliotekę Publiczną…

Marcin Doliński JW
2026-10-19, 21:34
Bydgoszcz

Zmarł Kazimierz Drejas, ceniony bydgoski malarz. Miał 89 lat

Nie żyje Kazimierz Drejas, autor charakterystycznych, pełnych psychologicznego napięcia obrazów, których bohaterką była postać kobieca.

Ewa Dąbska-Wieczorkowska BN
2026-10-19, 20:08
Bydgoszcz

Kulisy prób do musicalu „Piotruś Pan i Wanda” i budowa czwartego kręgu Opery Nova [W dobrą stronę]

Tym razem nasz wóz transmisyjny przyjechał do Opery Nova w Bydgoszczy. Magda Jasińska zabrała Słuchaczy za kulisy prób do musicalu „Piotruś Pan i Wanda”…

Magda Jasińska BN
2026-10-19, 18:36
więcej wiadomości
0:00 0:00