Ekipa filmu „Wilcze dzieci” na toruńskiej Starówce. Jolanta Fraszyńska gra Wandę Szuman

„Wilcze dzieci" to nowy polski film fabularny, do którego zdjęcia właśnie realizowane są w Toruniu. Akcja filmu osadzona jest w latach 50. XX wieku. Ważną bohaterką tej opowieści będzie Wanda Szuman, legendarna toruńska działaczka społeczna, która całe swoje życie poświęciła pomocy dzieciom. Nie jest to jednak obraz biograficzny.

- Punktem wyjścia była historia izolowanych dzieci - wyjaśniał podczas konferencji prasowej reżyser Radosław Dunaszewski.



- Ta historia zainteresowała mnie od strony dzieci chowanych w izolacji przez ich rodziców - wyjaśnia reżyser. - To, co było największą tajemnicą i właściwie jest do dzisiaj tajemnicą, czyli losy tych rodziców i tego, co się stało, że tak bardzo zamknęli się przed światem, że doprowadzili do takiej sytuacji i nie widzieli, co się dzieje z dziećmi.



Wandę Szuman w filmie „Wilcze dzieci" zagra Jolanta Fraszyńska, która przyznaje, że rola jest dla niej szczególnym wyróżnieniem i wyzwaniem.



- Wanda Szuman tak pięknie pochylała się nad dziećmi. Ja Ukończyłam studium wychowania przedszkolnego, czyli jakby jest taka klamra, gdy gram tak ważną pedagożkę. No, to jest dla mnie potężna rzecz, czuję też ogromną radość, że szerszej publiczności powiemy o kimś takim, bo wszyscy wiedzą, kto to jest Korczak, natomiast o Wandzie nie wie nikt - mówiła Jolanta Fraszyńska.



