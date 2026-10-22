Świetne otwarcie spotkania, zabrakło kontynuacji. BKS Bydgoszcz z wyjazdową porażką

7. kolejka Tauron 1. Ligi nie okazała się szczęśliwa dla BKS-u Bydgoszcz. Podopieczni Serhija Kapelusa przegrali na wyjeździe z FORT-em Poznań 1:3.

Bydgoszczan, którzy ostatnio prezentowali niezłą formę, czekał ciekawy sprawdzian. FORT Poznań to nowy projekt. Poznaniacy znaleźli się na zapleczu Tauron Ligi po wykupieniu licencji Astry Nowa Sól. Drużyna radzi sobie dobrze, znajdując się w czołówce i wygrywając większość spotkań. BKS zatem nie był faworytem.



Mecz zaczął się obiecująco. Nie licząc małego przestoju w połowie (14:14), pierwsza odsłona została rozegrana pod dyktando gości. W drugim secie Bydgoszczanie też starali się nadawać rytm (12:10). Gospodarze przełamali jednak opór rywala, całkowicie przejmując inicjatywę na parkiecie, pewnie zgarniając dwie partie. Wydawało się, że czwarta część pojedynku przebiegnie podobnie (14:9), lecz bydgoska ekipa zerwała się do walki (17:16). Decydujące okazały się ostatnie akcje, w których FORT spisał się lepiej, zgarniając pełną pulę.



FORT Poznań – BKS Bydgoszcz 3:1 (20:25, 25:18, 25:18, 25:22)