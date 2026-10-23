Od nowego roku wyższe podatki w Toruniu. Radni podzieleni. Opozycja była na „nie"

Podwyżka dotyczy podatków od nieruchomości i środków transportowych. Stawki wzrosną o 2,7 procent. Przeciwko podwyżkom głosowali radni Prawa i Sprawiedliwości.

- Jeśli chodzi o okres, kiedy rządziliśmy, to te podwyżki były przede wszystkim konsultowane z naszymi partnerami koalicyjnymi - mówi radny PiS Wojciech Klabun. Dodaje, że niejednokrotnie te stawki były obniżane w trakcie przygotowywania projektu.



- Tak państwa i samorządy funkcjonują, że te podatki trzeba płacić - przypomina radny Zbigniew Fiderewicz, Klub Wspólny Toruń.

- Propozycje, które składa prezydent, są przemyślane i nie są nadmiernie obciążające.



- Jako gmina jednak ponosimy tę wspólną odpowiedzialność za realizację wielu usług publicznych - mówi przewodniczący Rady Miasta Łukasz Walkusz. - Abyśmy mogli nie tylko zachować jakiś poziom tych usług, ale nadal je rozwijać.



Skarbnik Miasta Torunia Aneta Pietrzak wyjaśnia, że tak jak co roku, i tym razem Wysoka Rada jest proszona o wprowadzenie podwyżek. - Uwzględniamy w tym procesie wskaźnik, o jaki wzrastają maksymalne stawki podatku od nieruchomości.



A to oznacza, że właściciel 50-metrowego mieszkania zapłaci rocznie o 3 złote i 50 groszy więcej. W przypadku domu o powierzchni 150 metrów kwadratowych i 500-metrowej działki podwyżka wyniesie 21 złotych. Właściciele wolnostojących garaży zapłacą około 50 złotych więcej rocznie.



W przypadku podatku od środków transportowych podwyżka wyniesie od 34 do 130 złotych.