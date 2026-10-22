Zdjęcie z akcji wyłapywania byków w gminie Chełmża /fot. Facebook/Powiat Toruński
Bydgoszcz

Byk uciekł z gospodarstwa w Wiskitnie. Na miejsce przyjechały cztery zastępy strażaków

Zdjęcie z akcji wyłapywania byków w gminie Chełmża /fot. Facebook/Powiat Toruński
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Teren został przeszukany za pomocą drona z kamerą termowizyjną. To nie pierwszy przypadek ucieczki gospodarskich zwierząt w ostatnim czasie w regionie.

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  • 21 sierpnia na stronie Urzędu Gminy Raciążek zamieszczono komunikat o ucieczce byka. Okazało się, że w tym czasie niebezpieczne zwierzę było na wolności już od ponad tygodnia. Zwierzę zostało schwytane z pomocą lekarza weterynarii 30 sierpnia.
  • W lipcu 31 byków francuskiej rasy Limousine uciekło w gminie Chełmża.

Uwaga, nie należy zbliżać się do byków i próbować samodzielnie ich odławiać czy zaganiać!

Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: bykucieczkagospodarstwokujawsko-pomorskieWiskitnoKoronowo
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