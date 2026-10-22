Byk uciekł z gospodarstwa w Wiskitnie. Na miejsce przyjechały cztery zastępy strażaków

Teren został przeszukany za pomocą drona z kamerą termowizyjną. To nie pierwszy przypadek ucieczki gospodarskich zwierząt w ostatnim czasie w regionie.

21 sierpnia na stronie Urzędu Gminy Raciążek zamieszczono komunikat o ucieczce byka. Okazało się, że w tym czasie niebezpieczne zwierzę było na wolności już od ponad tygodnia . Zwierzę zostało schwytane z pomocą lekarza weterynarii 30 sierpnia.

. Zwierzę zostało schwytane z pomocą lekarza weterynarii 30 sierpnia. W lipcu 31 byków francuskiej rasy Limousine uciekło w gminie Chełmża.

Uwaga, nie należy zbliżać się do byków i próbować samodzielnie ich odławiać czy zaganiać!