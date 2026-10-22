Byk uciekł z gospodarstwa w Wiskitnie. Na miejsce przyjechały cztery zastępy strażaków

Teren został przeszukany za pomocą drona z kamerą termowizyjną. To nie pierwszy przypadek ucieczki gospodarskich zwierząt w ostatnim czasie w regionie.
„Czerwona kartka za aborcję" - to hasło dzisiejszych protestów aborcyjnych, które odbywają się w całej Polsce. W naszym regionie - w Bydgoszczy i Toruniu…
Zaginął 17-letni Patryk Skorulski. Policja szuka go w Solcu Kujawskim i w Bydgoszczy. Chłopak ma około 175 centymetrów wzrostu, ciemne, kręcone włosy i…
Źle ustawione światła w samochodzie to niebezpieczeństwo na drodze - przypominają policjanci i zachęcają do regulacji reflektorów. W ramach kampanii „Twoje…
O zmiany apelowali przedsiębiorcy, którzy argumentowali, że wprowadzone przez drogowców rozwiązania mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie prawie 40 firm…
Szybsza podróż do Warszawy oraz między Bydgoszczą a Toruniem, powrót na kolejową mapę Żnina, Szubina, Świecia - to część planów, które mają być…
Reportaż Doroty Witt pt. „Niech usłyszą" już po publicznym wysłuchaniu podczas Konkursu Stypendialnego imienia Jacka Stwory. Konkurs organizuje Studio Reportażu…
Zakończyła się akcja poszukiwania samochodu, który - były takie przypuszczenia - miał wpaść do włocławskiego zbiornika przy wiślanej tamie. Nurkowie…
Duże zamieszanie na zaporze wiślanej we Włocławku. Istnieje ryzyko, że do Zalewu Włocławskiego, wprost z szosy biegnącej po zaporze, wpadł jakiś sam…
To historia przypominająca perypetie dwóch majsterkowiczów ze słynnej bajki „Sąsiedzi". Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie zleciło pewnej ekipie…
Plac Weyssenhoffa w Bydgoszczy dalej bez przejazdu. W środę awaria sieci wodociągowej została naprawiona, ale asfalt wciąż nie jest odtworzony.
Kolejarze szykują się do nowego rozkładu jazdy oraz informują o nadchodzących zmianach. Na Pomorzu i Kujawach szybciej dojedziemy do Warszawy, będą nowe…