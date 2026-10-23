Przed nami naprawde obfity weekend/fot. Pixabay
SPORT

Sportowy weekendowy rozkład jazdy – co czeka regionalne zespoły?

Przed nami naprawde obfity weekend/fot. Pixabay
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Nadchodzący weekend przyniesie bardzo dużo wrażeń. W naszym programie przede wszystkim piłkarskie i koszykarskie emocje. Nie zabraknie też walki na innych arenach. M.in. rundę jesienną Superligi zakończą laskarze z naszego regionu. O kolejne punkty powalczą z kolei dawno niewidziani tenisiści stołowi.

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Koszykówka

PGE Basket Liga:
Euvic GTK Gliwice – Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń – piątek 23 października, godz. 20:15
Zastal Zielona Góra – Anwil Włocławek – sobota 24 października, godz. 17:30
WKS Śląsk Wrocław – Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz – sobota 24 października, godz. 19:30

PGE Basket Liga Kobiet:
Lotto MKS Pruszków – Energa Toruń – piątek 23 października, godz. 18:00
Widzew Łódź – Artego Bydgoszcz – sobota 24 października, godz. 19:00

PZKosz 1. Liga Mężczyzn:
KSK Qemetica Noteć Inowrocław – BS Polonia Bytom – sobota 24 października, godz. 18:00 – relacja w Polskim Radiu PiK

Siatkówka

Tauron Liga Kobiet:
Sokół & Hagric Mogilno – LOTTO Chemik Police – sobota 24 października, godz. 20:30

Tauron 1. Liga:
KPS Siedlce – CUK Anioły Toruń – piątek 23 października, godz. 18:00

Piłka nożna

Betclic 2. Liga:
Zawisza Bydgoszcz – Świt Szczecin – piątek 23 października, godz. 18:00 – relacja w Polskim Radiu PiK
Hutnik Kraków – Olimpia Grudziądz – sobota 24 października, godz. 14:00

Betclic III Liga gr. 2:
Chemik Bydgoszcz – Unia Swarzędz – sobota 24 października, godz. 12:00
Bałtyk Koszalin – Elana Toruń – sobota 24 października, godz. 12:00
Kotwica Kórnik – Wda Świecie – sobota 24 października, godz. 13:00

IV Liga:
Pomorzanin Toruń – Pogoń Mogilno – sobota 24 października, godz. 11:00
Victoria Czernikowo – Łokietek Brześć Kujawski – sobota 24 października, godz. 11:00
Mustang Ostaszewo – Unia Wąbrzeźno – sobota 24 października, godz. 11:00
Kujawiak Kowal – Wisła Dobrzyń nad Wisłą – sobota 24 października, godz. 12:00
Orlęta Aleksandrów Kujawski – Unia Solec Kujawski – sobota 24 października, godz. 12:00
Sparta Brodnica – Tłuchowia Tłuchowo – sobota 24 października, godz. 14:00
Skrwa Skrwilno – Rawys Raciąż – sobota 24 października, godz. 15:00
Noteć Gębice – Start Pruszcz – sobota 24 października, godz. 15:00
Cuiavia Inowrocław – Lech Rypin – sobota 24 października, godz. 15:00

Hokej

KH Energa Toruń – Comarch Cracovia – piątek 23 października, godz. 18:30
STS Sanok Sokół – KH Energa Toruń – niedziela 25 października, godz. 17:00

Hokej na trawie

WKS Grunwald Poznań – LKS Gąsawa – sobota 24 października, godz. 16:00
AZS Politechnika Poznańska – HK Pomorzanin Toruń – sobota 24 października, godz. 19:00

Tenis stołowy

KS Orlicz 1924 Suchedniów – Energa Manekin Toruń – piątek 23 października, godz. 18:00
KS Energia TTCup Wąchock – Bud-An ElectriCon Olimpia Grudziądz – sobota 24 października, godz. 18:00
Energa Manekin Toruń – KS Dekorglass Działdowo – niedziela 25 października, godz. 16:00

TAGI: sportowy rozkład jazdypiłka nożnazawisza bydgoszcznoteć inowrocławmuzyka i sportkoszykówkasiatkówkahokej na trawiehokejtenis stołowy
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