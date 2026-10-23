Sportowy weekendowy rozkład jazdy – co czeka regionalne zespoły?

Nadchodzący weekend przyniesie bardzo dużo wrażeń. W naszym programie przede wszystkim piłkarskie i koszykarskie emocje. Nie zabraknie też walki na innych arenach. M.in. rundę jesienną Superligi zakończą laskarze z naszego regionu. O kolejne punkty powalczą z kolei dawno niewidziani tenisiści stołowi.

Koszykówka



PGE Basket Liga:

Euvic GTK Gliwice – Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń – piątek 23 października, godz. 20:15

Zastal Zielona Góra – Anwil Włocławek – sobota 24 października, godz. 17:30

WKS Śląsk Wrocław – Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz – sobota 24 października, godz. 19:30



PGE Basket Liga Kobiet:

Lotto MKS Pruszków – Energa Toruń – piątek 23 października, godz. 18:00

Widzew Łódź – Artego Bydgoszcz – sobota 24 października, godz. 19:00



PZKosz 1. Liga Mężczyzn:

KSK Qemetica Noteć Inowrocław – BS Polonia Bytom – sobota 24 października, godz. 18:00 – relacja w Polskim Radiu PiK



Siatkówka



Tauron Liga Kobiet:

Sokół & Hagric Mogilno – LOTTO Chemik Police – sobota 24 października, godz. 20:30



Tauron 1. Liga:

KPS Siedlce – CUK Anioły Toruń – piątek 23 października, godz. 18:00



Piłka nożna



Betclic 2. Liga:

Zawisza Bydgoszcz – Świt Szczecin – piątek 23 października, godz. 18:00 – relacja w Polskim Radiu PiK

Hutnik Kraków – Olimpia Grudziądz – sobota 24 października, godz. 14:00



Betclic III Liga gr. 2:

Chemik Bydgoszcz – Unia Swarzędz – sobota 24 października, godz. 12:00

Bałtyk Koszalin – Elana Toruń – sobota 24 października, godz. 12:00

Kotwica Kórnik – Wda Świecie – sobota 24 października, godz. 13:00



IV Liga:

Pomorzanin Toruń – Pogoń Mogilno – sobota 24 października, godz. 11:00

Victoria Czernikowo – Łokietek Brześć Kujawski – sobota 24 października, godz. 11:00

Mustang Ostaszewo – Unia Wąbrzeźno – sobota 24 października, godz. 11:00

Kujawiak Kowal – Wisła Dobrzyń nad Wisłą – sobota 24 października, godz. 12:00

Orlęta Aleksandrów Kujawski – Unia Solec Kujawski – sobota 24 października, godz. 12:00

Sparta Brodnica – Tłuchowia Tłuchowo – sobota 24 października, godz. 14:00

Skrwa Skrwilno – Rawys Raciąż – sobota 24 października, godz. 15:00

Noteć Gębice – Start Pruszcz – sobota 24 października, godz. 15:00

Cuiavia Inowrocław – Lech Rypin – sobota 24 października, godz. 15:00



Hokej



KH Energa Toruń – Comarch Cracovia – piątek 23 października, godz. 18:30

STS Sanok Sokół – KH Energa Toruń – niedziela 25 października, godz. 17:00



Hokej na trawie



WKS Grunwald Poznań – LKS Gąsawa – sobota 24 października, godz. 16:00

AZS Politechnika Poznańska – HK Pomorzanin Toruń – sobota 24 października, godz. 19:00



Tenis stołowy



KS Orlicz 1924 Suchedniów – Energa Manekin Toruń – piątek 23 października, godz. 18:00

KS Energia TTCup Wąchock – Bud-An ElectriCon Olimpia Grudziądz – sobota 24 października, godz. 18:00

Energa Manekin Toruń – KS Dekorglass Działdowo – niedziela 25 października, godz. 16:00