Bud-An ElectriCon Olimpia Grudziądz lepsza od KS Bogorii Grodzisk Mazowiecki/fot. Archiwum/Patryk Głowacki
SPORT

Olimpia Grudziądz nie pozwoliła Bogorii na rewanż. Mistrz pokonał wicemistrza na jego terenie

Bud-An ElectriCon Olimpia Grudziądz lepsza od KS Bogorii Grodzisk Mazowiecki/fot. Archiwum/Patryk Głowacki
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Bud-An ElectriCon Olimpia Grudziądz z czwartym zwycięstwem w swoim piątym pojedynku nowego sezonu Lotto Superligi. Zespół z naszego regionu pokonał na wyjeździe KS Bogorię Grodzisk Mazowiecki 3:2.

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Przy stole spotkali się finaliści poprzednich rozgrywek. Wtedy lepsza okazała się Olimpia, która tym razem zamierzała zadać rywalowi pierwszą porażkę w sezonie.

Grudziądzka ekipa osiągnęła cel, choć musiała wychodzić z trudnej sytuacji. Gospodarze prowadzili 2:1. Dla gości punkt zdobył Vladislav Ursu. Mołdawianin nie zawiódł też w czwartym pojedynku, pokonując niewygodnego dla siebie Panagiotisa Gionisa. W ostatnim starciu na wysokości zadania stanął Rafał Formela, triumfując z Markiem Badowskim. Choć przegrał on pierwszą partię, to wygrał dwie kolejne, zapewniając mistrzowi Polski triumf.

KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki – Bud-An ElectriCon Olimpia Grudziądz 2:3

Panagiotis Gionis – Rafał Formela 3:1 (9:11, 11:7, 11:3, 11:5)
Marek Badowski – Vladislav Ursu 1:3 (7:11, 8:11, 11:4, 2:11)
Mateusz Zalewski – Jeongwoo Park 3:2 (11:4, 11:4, 10:11, 10:11, 6:5)
Panagiotis Gionis – Vladislav Ursu 2:3 (7:11, 9:11, 11:5, 11:9, 3:6)
Marek Badowski – Rafał Formela 1:2 (11:6, 8:11, 4:6)

Dyscyplina: tenis stołowy
TAGI: olimpia grudziądzbogoria grodzisk mazowieckitenis stołowylotto superliga
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